Mujeres trans también exigen reconocimiento, derechos y seguridad este 8M

Este 8 de marzo (8M) se conmemora el Día Internacional de la Mujer con manifestaciones en todo el mundo para exigir respeto, igualdad, seguridad y mucho más.

En México estamos muy lejos aún de dejar atrás el machismo que se refleja en la violencia que las mujeres viven a diario, la brecha salarial, el acoso sexual y los feminicidios.

Es por ello que este fecha no solo es para recordar la lucha que desde hace décadas emprendieron las mujeres para exigir mejores condiciones laborales ni para demostrar que tienen las mismas capacidades que los hombres para acceder a fuentes de empleo.

Visibilidad de las mujeres trans

En el caso particular de las mujeres trans, también es un día para manifestarse por conseguir su reconocimiento jurídico y tener espacios libres de discriminación.

Publimetro entrevistó por separado a las activistas Ari Vera Morales y Yazz Bustamante, sobre lo que significa para ellas el Día Internacional de la Mujer, así como para conocer su perspectiva de cómo son percibidas por el movimiento feminista y los pendientes que consideran que hay en la agenda para ellas.

“Para mí significa darle visibilidad a la diversidad de las mujeres, enviar mensaje de resistencia, de resiliencia; unidas las mujeres somos fuertes, invencibles; reconocernos entre nosotras como mujeres con muchas con diferencias, pero que el fin que nos une a todas es acabar con la violencia, la opresión, juntas podemos derrumbar ese sistema que nos ha excluido por muchos años, como mujer trans el 8-M significa ese momento de dar la voz a las mujeres diversas en todo el mundo ”, expuso Vera Morales.

Con ella coincidió Bustamante, ademas de decir que esta fecha no es una celebración, sino una conmemoración para continuar con las exigencias de que las mujeres no salgan con miedo a las calles, conseguir espacios laborales en el sector público y privado, que éstos sean bien remunerados, como lo establecen las leyes.

“Si bien hemos ganado espacios en el sector público y privado para trabajar, es importante señalar que no hay justicia para atender los actos de violencia en contra de las mujeres, por eso este día tenemos que reivindicarlo, no queremos flores y regalos, queremos justicia, respeto y trato igualitario”.

Ambas también expusieron que uno de los temas pendientes es que se elimine la discriminación en su contra, lo cual debe partir desde el tema educativo en los hogares y escuelas, en donde el tema no sólo quede en manos de las madres, ya que los padres también deben involucrase en la educación de los niños y así contribuir a terminar con los estereotipos y prejuicios.

Percepción de grupos feministas

Al preguntarles sobre cómo las mujeres trans son percibidas por organizaciones feministas, Ari Vera Morales y Yazz Bustamante consideraron que el feminismo es muy amplio, ya que no hay una sola voz que hable por él en su conjunto, ni es necesario que una persona u organización otorgue “acreditaciones” para calificar a una mujer como feminista.

Además de esto, como ocurre en organizaciones, comunidades y sociedades, hay diversidad de opiniones, algunas radicales que consideran a las mujeres trans como el “patriarcado disfrazado”, o que para ser participantes de las movilizaciones del 8-M y otras manifestaciones de ese día se tiene que ser una mujer biológica.

“Hay mucha voces, posturas que miran a las mujeres trans como personas que no somos mujeres y esta visión proviene de una mirada muy reduccionista, sobre todo por sólo fijarse en los órganos sexuales primarios, me parece que el ser mujer va más allá de una biología o característica sexual , ser mujer es un concepto cultural, es una palabra muy amplia y difícil de aterrizar en qué significa ser mujer, desde una mirada cultural hay prototipos y que muchas buscamos alejarnos de ellos”, destacó Vera.

“No hay una medida que diga qué tan mujer eres, ya que esto es una construcción social, las mujeres trans también luchamos por nuestra identidad jurídica, la sexualidad es un espectro muy amplio. En el feminismo hay grupos de choque, minoritarios, como en la comunidad LGBT+; ser mujer no sólo es tener una vulva, vagina, ovarios, esta visión de que sólo así es tu reconocimiento como mujer no la compartimos, el feminismo nace por oposición al patriarcado machista, la opresión no es el género”, expresó Bustamante.

Finalmente, sobre cuál es la participación de las mujeres trans en las movilizaciones del 8M, ambas expresaron que es una decisión personal y con opiniones plurales, ya que habrá quienes deseen participar en ellas, otras preferirán no hacerlo.

Pero ambas posturas deben respetarse: “Las opresiones contra las mujeres son muchas y distintas, lo importante es ir juntas para fomentar la empatía, ya que al final el machismo ataca a todas , aunque no siempre somos bien recibidas por todas, para algunas puede ser importante acudir a la marcha, para otros no; el feminismo es un proceso de introspección, de deconstruir al machismo”, dijo Yazz Bustamante.

“La mayoría de las mujeres trans que realizamos activismo, que realizamos tareas donde el estado es ausente nos sentimos comprometida en participar en actividades por el 8-M, es necesario, urgente e indispensable, la resistencia trans es resistir en todos estos espacios”, concluyó Ari Vera Morales.