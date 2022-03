Diócesis orquesta campaña de odio contra diputados que despenalizaron aborto en Sinaloa

La Diócesis de Culiacán publicó y después eliminó de sus redes sociales una fotografía donde exhibieron los rostros, nombres completos y afiliación partidista de los legisladores del Congreso Local que votaron a favor de la despenalización del aborto en el estado de Sinaloa.

La fotografía fue publicada en la cuenta de facebook Sedec de la Diócesis de Culiacán y durante varias horas se exhibió la identidad de 20 legisladores de Morena, seis del PRI, una del PT y una de Movimiento Ciudadano que recibieron críticas y apoyo de los internautas.

[ Te puede interesar: Sinaloa despenaliza el aborto hasta la semana 13 ]

El post fue eliminado luego de la reacción negativa de la población hacia la exhibición de los legisladores, algunos ciudadanos incluso exigiendo que se publicaran también los rostros de sacerdotes y párrocos envueltos en casos de pederastia, además de señalar que podrían ser objeto de demanda por difamación.

Por su parte, el párroco de la iglesia “Nuestra Señora del Carmen”, Miguel Ángel Soto Gaxiola, responsable Diocesano de la Comisión para la Vida y la Familia decretó que, a manera de castigo por aprobar la reforma, los diputados que votaron a favor no podrán recibir los sacramentos ni pueden ser padrinos de bautismo.

Estos son los rostros de los diputados de MORENA, del PRI, del PT y de MOVIMIENTO CIUDADANO que sentenciaron a muerte a los fetos de hasta las 13 semanas de gestación! Posted by ViaFamilia on Wednesday, March 9, 2022

Admiten ‘gran consternación’

Paralelamente, en un órgano nacional de prensa de la iglesia católica se condenó la nueva legislación de Sinaloa, considerando, entre otras cosas, como un ‘ángulo del problema’ que la despenalización implique que la mujer que aborta no sea penalizada con cárcel.

[ Te puede interesar: Únete al #RetoUnMillónDeKilos y vive sanamente ]

Asimismo, señalaron que la reforma es ‘ser fríos y desinteresados en los problemas del prójimo’ por dejar que las mujeres decidan, además de considerar que es un problema económico por el costo que genera cada aborto al estado.

“Está el tema ético”, publicaron, “de que esos abortos son pagados con recursos públicos; recursos que podrían haberse usado para la compra de medicamentos o tratamientos necesarios en nuestro sistema de salud”.

[ Te puede interesar: Renueva tu entorno con papel tapiz, la tendencia en decoración ]

‘No andan excomulgando violadores ni pederastas’, responde diputado

El diputado local de Morena en Sinaloa, Marco Antonio Zazueta, dijo que las acciones de la iglesia católica son de violencia y siembran odio, por lo cual, responsabilizó a la Diócesis de algún acto que se cometa en contra de la integridad de los legisladores a quienes exhibieron en sus redes.

“Espero que éstas acciones no pongan en riesgo la integridad de los diputados, porque la mayoría de las personas están conscientes y saben que nosotros lo único que estamos haciendo es garantizar derechos, pero si llegara a haber en un futuro algún acto de provocación o de daño hacia la persona de algún diputado los únicos responsables serán ellos que están fomentando ese odio hacia nosotros”.

[ Te puede interesar: Diputados de Sinaloa que aprobaron aborto no serán padrinos ni recibirán sacramentos ]

“Tengo mi conciencia tranquila, sé lo que nosotros hicimos que fue el salvar vidas porque la mujer cuando se embaraza nunca lo hace pensando que va abortar, en segundo lugar cuando la mujer decide abortar jamás piensa si la va a penalizar, cuando toma la decisión y esto provoca que se vaya a lugares clandestinos donde no le garantizan un trabajo de la interrupción del embarazo con medidas de sanidad adecuadas, lo que provoca que mueran muchas mujeres”.

Finalmente, aceptó el ‘castigo’ de ser excomulgado por la iglesia católica, al ser un bajo costo para dar acceso a las mujeres a un aborto seguro.

#Estados | Además de la despenalización, se busca con la reforma eliminar el plazo para interrumpir un embarazo que haya sido consecuencia de una violación.

Por @andrearvgr https://t.co/OyFt6uRjH5 — Publimetro México (@PublimetroMX) March 11, 2022

“Si la iglesia me quiere excomulgar aun siendo bautizado católico, que me quiera excomulgar, que ya no mueran mujeres que buscan provocarse abortos clandestinos, ni modo, que me excomulguen, porque es un asunto de salvar vidas, no es de perder vidas como lo han querido manejar dentro de algunos sectores que se hacen llamar pro vida cuando vemos que nunca han estado a favor de la vida.

“No veo que anden excomulgado a violadores, no veo que excomulguen a personas pederastas, al contrario, quieren excomulgar a diputados por darles una oportunidad de vida a las mujeres. Ese es un pensamiento muy retrógrada que ellos traen, pero ni modo, nos atenemos a las consecuencias, por mi parte yo no tengo ningún problema que me excomulguen”.