Gana hasta 30 mil pesos mensuales como programador; PILARES te capacita de manera gratuita

En la actualidad, el mercado laboral ha crecido para quienes eligen carreras relacionadas con las nuevas tecnologías. Grandes empresas de alcance internacional como Intel, Google, Microsoft, Tesla, entre muchas otras, están en busca de talento con habilidades en computación y programación.

Te recomendamos : Unesco otorga premio a CDMX por programa ‘Pilares’

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un programador web en México puede ganar mensualmente hasta 12 mil pesos. No obstante, esta cifra puede aumentar considerablemente si la persona continúa especializándose, con lo que podría alcanzar un sueldo mensual superior a los 30 mil pesos.

Ana Betancourt es programadora, egresó en 2019 de la Universidad de Guadalajara y cuenta que el haber decidido dedicarse a la programación trajo consigo muy buenas experiencias tanto dentro del aspecto laboral como fuera de él.

[ El futuro de los pagos se llama Kueski Pay ]

“Me he dado cuenta que hay muchísimas áreas en las que alguien con especialidad en informática puede trabajar, desde programador en páginas web o aplicaciones, en el funcionamiento de la lógica del sitio; también se puede trabajar en bases de datos e incluso en áreas administrativas”, explicó.

En nuestro país un programador o desarrollador web puede desempeñarse en diversos sectores como servicios educativos, profesionales, científicos y técnicos, industrias manufactureras, actividades gubernamentales y de organismos internacionales.

“Al principio pensaba que era muy difícil; sin embargo, con la práctica te das cuenta que todo tiene que ver con la capacidad de resolver problemas, y eso me ha ayudado bastante no sólo en mi carrera sino en la vida en general”, compartió Ana.

Foto: Cortesía Pilares

Según los datos del IMCO, el costo promedio de estudiar una carrera enfocada en la computación es de 42 mil pesos en una universidad pública y 278 mil en una institución privada. Esto incluye costos de inscripción, la preparación para un examen de admisión, así como el gasto de los libros y materiales durante la carrera.

Hoy, el Gobierno de la Ciudad de México te ofrece la oportunidad de prepararte en está área de manera completamente gratuita, a través de cursos que se imparten en las Escuelas de Código que se encuentran en 140 sedes de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).

¿Qué son las Escuelas de Código?

Las Escuelas de Código de los PILARES brindan a los alumnos todo el material educativo que necesitan para entender el lenguaje de la computación, durante su estancia en estos puntos reciben apoyo y asesoría a lo largo del curso.

Gypz es tallerista de PILARES desde 2020, ahí imparte cursos de programación, en un principio en la modalidad en línea y ahora de manera presencial.

“Entre mis actividades están impartir sesiones, realizar material para mis alumnos y clases, realizar los cuestionarios, informes y cursos que PILARES y la Escuela de Código soliciten, al igual que hacer difusión de lo que imparto”, comentó Gypz.

Los cursos están abiertos al público de todas las edades y fueron diseñados para que cada persona organice sus tiempos de acuerdo a sus actividades. Lo único que se necesita es disponibilidad para asistir de manera presencial al curso 2 horas diarias por 4 días, y también existe la opción de acudir en sábado en sesiones de 4 horas.

Foto: Cortesía Pilares

Los talleristas están capacitados para atender las dudas y comentarios que sus alumnos tengan durante los cursos, además trabajan con un enfoque en perspectiva de género y cero discriminación. Las Escuelas de Código ya tienen historias de éxito, pues desde el año 2020 se imparten algunos cursos de programación que han permitido a las personas superarse profesionalmente.

“Conocí sus historias y no paraba de sorprenderme, desde una mujer que tenía un hijo autista y estudiaba para poder tener un trabajo que le permitiera no salir de casa, aquella cuyo esposo le decía que no podría y al final lo logró. Hace poco, una de mis estudiantes me escribió para comentarme que gracias a mis clases logró encontrar un empleo… y así como estas historias existen miles”, expresó Gypz.

Al finalizar el curso, además de recibir una constancia con valor curricular, al estudiante se le otorgará acompañamiento para integrarse al mercado laboral. Tendrá la opción de realizar prácticas profesionales en la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) y recibir asesoramiento para entrar al campo laboral o iniciar su propio negocio.

Acerca de los cursos

Son tres cursos diferentes los que se imparten en las Escuelas de Código: Desarrollo web para páginas HTML, Análisis de datos nivel junior y Programación nivel junior. La duración va desde 60 hasta 120 horas dependiendo de los contenidos de cada uno.

Gypz comenta que como programadora, también trata de abordar temas que no le enseñaron en la escuela pero que le fueron útiles al momento de incorporarse al ámbito laboral. Incluso abrió un canal en YouTube, que comparte con sus alumnos, para que de esta manera ellos sigan aprendiendo si así lo desean, desde casa.

Entre las habilidades que se pueden adquirir al tomar alguno de los tres cursos, están las siguientes:

Creación de páginas web

Escritura de código para sitios web

Conocimiento sobre hosting

Cargar información y tablas en una base de datos

Realizar Programación Orientada a Objetos

Hacer estructuras de datos básicas

Bases sólidas sobre programación en Python y Java

Foto: Cortesía Pilares

Inscripciones

Para formar parte de alguno de los tres cursos ingresa al sitio https://escuelasdecodigo.cdmx.gob.mx/ y da click en el botón de registro, ahí te dirigirá a un formulario que tendrás que llenar con tu nombre, correo electrónico, teléfono, alcaldía, colonia, así como la modalidad en que tomarás el curso.

Posterior a tu registro, se te contactará para proporcionarte más información e indicarte cuál es el PILARES más cercano para acudir a tus clases. También puedes llamar al *0311 de Locatel para más detalles sobre los cursos o acudir a tu sede de PILARES más cercana para recibir orientación.

La inscripción, el curso y todos los materiales educativos que se te proporcionen no tienen ningún costo. Si eres menor de edad, deberás estar acompañado por un adulto durante tu estancia en las instalaciones.