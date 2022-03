30% de los capitalinos buscan enchular su colonia desde el celular

El 30% de los capitalinos han decidido enchular sus colonias desde el celular o una tableta electrónica.

Ernesto Ramos, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) contó a Publimetro que se han inscrito 16 mil 105 proyectos para participar en el Presupuesto Participativo 2022 y que de ellos, el 30% han sido a través de internet.

Este es el primer año que se implementa este método de participación, por lo que es considerado exitoso, pues busca mayor facilidad para inscribir los proyectos y que los jóvenes se acerquen a los ejercicios de participación ciudadana en su comunidad.

“Es la primera vez que lo implementamos y hemos tenido una buena respuesta con el 30% de usuarios. Además otra cosa que buscamos con esta opción es llegar a más personas jóvenes, porque tradicionalmente las personas que registran es el mayor número de proyectos están en el rango de 40 a 69 años, y con esto buscamos darle las facilidades a los jóvenes para que participen en su comunidad dese su celular y puedan votar también desde su celular”. — Ernesto Ramos

Ernesto Ramos señaló que en promedio en cada una de las mil 766 unidades territoriales en las que se divide la ciudad se han presentado nueve proyectos, aunque hay una colonia que hasta ahora no tiene ninguno: Fraccionamiento Joyas del Pedregal, en Coyoacán.

Los capitalinos tiene hasta el 24 de marzo para presentar sus proyectos de aplicación de Presupuesto Participativo en sus comunidades de forma tradicional yendo a su Distrito Electoral, por internet o a través de la app del IECM.

Mesas Participación Ciudadana El 1 de mayo se realizará de manera presencial la consulta sobre Presupuesto Participativo en la CDMX. (Fotografía Cortesía/Fotografía Cortesía)

Después estos proyectos serán valorados por cinco personas especialistas y cuatro personas de la alcaldía y los que sean viables y cumplan con todos los requisitos pasarán a la boleta y podrán ser votados por los vecinos a través de internet del 21 al 28 de abril, o en papel el 1 de mayo.

Cabe recordar, que el Presupuesto Participativo es parte del presupuesto público de la ciudad que los vecinos pueden elegir directamente para mejorar sus comunidades. Este año corresponde al 3.75% del presupuesto total de la ciudad (mil 600 millones de pesos) y para el próximo año será el 4%.

Del total de proyectos que se han registrado, 34.6% son relativos a obras y servicios; 28.8% a equipamiento e infraestructura urbana; 22.5% a mejoramiento de espacios públicos; 6% a actividades recreativas; 4.5% a actividades deportivas y; 3.6% a actividades culturales.

El consejero electoral comentó que este año se están enfocando en la calidad de los proyectos y no en la cantidad; es decir, que el objetivo es que haya más porcentaje de aceptación que en otros años.

“En general en años anteriores hemos visto que los proyectos que pasan en su mayoría, algunos se refieren a luminarias, seguridad, acceso a agua, renovar red hidráulica, de parques, juegos infantiles, incluso espacios públicos para que puedan hacer eventos, entre otros. Para este lo sabremos hasta abril, cuando ya tengamos los dictámenes de los órganos”. — Ernesto Ramos

Presupuesto Participativo Este año el Presupuesto Participativo será de mil 600 millones de pesos. (Galo Cañas/Galo Cañas)

Recalcó que este mismo año se elegirán proyectos y se ejecutarán, pues ya no hay pretextos para no hacerlos, pues hay tiempo y ya no se está en una situación tan crítica de la pandemia.

“No debería tomarse ninguna determinación en contra del Presupuesto Participativo: los tiempos están definidos y la normatividad también. Yo no veo en este momento un caso extraordinario, como sucedió con la pandemia en 2020, para que trasladen los recursos a otros años, así que como está planeado y marca la legislación, deberían tener este periodo de tiempo para ejecutarlos sin ningún problema, no le movería nada a la ley”. — Ernesto Ramos

¿Dónde se colocarán las Mesas Receptoras de Opinión para participar?

El IECM informó que para la consulta presencial sobre Presupuesto Participativo, se instalarán dos mil 441 Mesas Receptoras de Opinión (MRO), distribuidas por toda la ciudad.

El consejero Mauricio Huesca detalló que 41 MRO se instalarán en escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP); 43 en escuelas no incorporadas a la SEP; 84 en escuelas privadas; 152 en oficinas públicas; 129 en espacios culturales; 10 en hospitales o clínicas, mil 262 en lugares públicos; 261 en lugares públicos de uso común; 443 en domicilios particulares y 16 están en procesos de dictaminación. Puedes consultar su ubicación aquí.

Te puede interesar: