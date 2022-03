No a la playa nudista en Sinaloa; Al gobernador ‘no le gustaría’

¿Playa nudista en Sinaloa? Gobernador dice no FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM (Elizabeth Ruiz/Elizabeth Ruiz)

En conferencia de prensa el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que actualmente no es el momento para llevar a cabo el proyecto planteado por el legislador de MORENA Serapio Vargas Ramírez sobre crear en Navolato, Sinaloa, una playa nudista.

Añadió que no le gustaría recrearse en dicha playa, reconociendo su opinión como posiblemente conservadora.

“No tengo claridad sobre el tema, en lo personal, puede ser un motivo de turismo. En lo personal, no sé si sea muy conservador yo, pero no me gustaría, ya de una vez que lo escuche el diputado Serapio, que es mi opinión”, declaró”, dijo el gobernador ante medios de comunicación.

Rocha Moya confesó que en un inicio creyó que no era real la noticia respecto a la creación de dicha playa en Sinaloa, pero una vez que recibió un mensaje del diputado impulsor de la propuesta para presentarle el proyecto, supo que era cierto.

¡«Se bicho»! 😱 El diputado Serapio Vargas subió un video a sus redes sociales donde promociona la playa nudista que propuso para Sinaloa y además, «se bicha» fuera de cámara



El gobernador dijo que no tendría tiempo ni ánimo para recrearse en dicha playa, ni entiende los fines turísticos de ese tipo de actividades.

“No creo yo que tuviera tiempo, ni ánimo para irme a recrear ahí, ni a meter, sin embargo, no es por algo personal, simplemente creo que no está el momento para eso, eso es lo que creo”, señaló.

El impulsor de la propuesta, Serapio Vargas Ramírez, diputado de MORENA, dijo que la playa nudista en Navolato tendría el nombre de ‘Bichi’, en una extensión de 2.1 kilómetros en la península de Lucernilla, en la bahía de Altata, para posicionarla como la playa nudista más grande del mundo.

En la zona se establecería una sección para adultos mayores de 60 años y otra para miembros de la comunidad LGBTTTIQ+.