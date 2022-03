Playa nudista en Sinaloa va porque va, dice diputado; ‘es ignorancia’, le responden

En conferencia de prensa, el diputado local de Morena en Sinaloa, Serapio Vargas Ramírez, quien presentó la propuesta de crear una playa nudista en el municipio de Navolato dijo que el terreno donde estaría ubicada la que nombraría ‘Bichi Beach’ es suyo, y sólo necesita el permiso municipal para que no haya sanciones a quienes no utilicen ropa en la zona.

Asimismo aclaró que el proyecto es algo personal, por lo cual deslindó al partido Morena de él y añadió que es leal a su líder político, el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, quien ya se pronunció en contra de crear el espacio nudista en el estado.

“Este proyecto es familiar, personal y no estoy aprovechando mi posición para hacer negocio, desde hace tiempo este proyecto ya estaba contemplado y más temprano que tarde, será una realidad”, expresó.

“La neta, la neta, no creí que tuviera tanta trascendencia este proyecto que es personal”, añadió, y dijo que sería muy injusto que le sea negado el permiso solamente por ser diputado.

Abundó que en la península de Altata posee 211 hectáreas de terreno debidamente catastrado, y que en el registro público está a su nombre e incluso, lo incluyó en su declaración patrimonial, por lo cual comentó que no desistirá en crear ‘Bichi Beach’, en la actual u otra administración municipal.

Finalmente, aseguró que la propuesta no es una broma, e invitó a los simpatizantes del proyecto a difundir la idea. Asimismo adelantó a los medios de comunicación presentes que los invitará a la instalación de un espectacular a la entrada de su propiedad que diga ‘Bichi Beach’, para desarrollar a Altata como un centro turístico.

El dip de Morena,Serapio Vargas emprendió una cruzada para abrir una playa nudista en la bahía de Altata,Sinaloa.Además,divulgó videos en los q aparece en dicha playa con el torso desnudo,dando una explicación de cómo se podría seccionar el lugar x edades y preferencias sexuales. — Bere Aguilar (@bereaguilarv) March 24, 2022

‘Es ignorancia’ responde legislador federal

El diputado federal de Sinaloa por el Partido del Trabajo, Leobardo Alcántara Martínez, dijo que la propuesta del legislador local Serapio Vargas cae en la ignorancia de no saber diferenciar entre las facultades de un poder legislativo municipal, estatal y federal.

Alcántara explica que las zonas de playa son territorios federales, por lo cual un diputado local o ayuntamientos municipales no tienen facultades sobre ella, pese a que el terreno aledaño sea propiedad del legislador.

“El no entiende lo que es federal, estatal y municipal. Él piensa que una playa es municipal, entonces la ignorancia de los compañeros diputados de un estado que creen que porque tienen un terreno son dueños de la playa y no es así, las playas son federales. Él podrá tener el terreno de 200 hectáreas, pero no tiene playa y la playa es federal”, expresó.

Abundó en que desde el Congreso de la Unión se está trabajando en una nueva Ley de Turismo, y no descartó que se aborde el tema de las playas nudistas pero en ello tendría que tener participación la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de que deberá ser consultado a la ciudadanía.

“Él pretende legislar desde un congreso del estado donde no tiene materia legislativa él porque es una zona federal, para conseguir los permisos para hacer una playa nudista se le tiene que pedir permiso a la SEMARNAT para conseguir un trámite burocrático.

“Sería de platicar con el gobernador, hacer una consulta con la ciudadanía porque los espacios de turismo que estamos creando con una nueva Ley de Turismo nosotros como diputados federales también se podrían ver las playas nudistas a nivel nacional, no nada más en Sinaloa”, explicó.