¡Mejor nada!, Estrada Ferreiro ‘se disculpa’... si alguien se sintió ofendido

¿Estrada Ferreiro ofreció disculpas?... ciudadanos siguen inconformes El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro ofreció disculpas a viudas de policías, mujeres y periodistas, aunque confesó no entender ni saber por qué lo hacía FOTO: JUAN CARLOS CRUZ /CUARTOSCURO.COM (Juan Carlos Cruz/Juan Carlos Cruz)

En una sesión de cabildo municipal, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro ‘ofreció disculpas’ a viudas de policías a quienes se ha rehusado a pagar la pensión que por ley les corresponde, a colectivos de mujeres que se sintieron ofendidas por sus declaraciones y a periodistas a quienes insultó directamente en una rueda de prensa.

La disculpa trascendió en medios de comunicación locales y entre la población, no por su valor en la reparación de daños, sino por la forma en que el alcalde lo hizo, al señalar que no sabía por qué se estaba disculpando y pidiendo perdón en caso de que ‘alguien se sintiera ofendido’ y no por ofender.

La disculpa se da luego de que el alcalde rechazó las recomendaciones que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa hizo al presidente municipal.

“Quiero expresarles en relación del documento que remití a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que me permito reiterar ante este pleno municipal lo manifestado a dicho organismo respecto a mi disposición plena y permanente para cumplir y hacer cumplir la constitución política.

“Me permito ofrecerle una disculpa si se sintió ofendido, y a todas las mujeres viudas de policías por las presuntas transgresiones a sus derechos humanos que me han imputado ‘injustamente’. A las mujeres de colectivos feministas les reitero que tienen en mí un gran aliado, así como al gremio de periodistas a quienes tengo respeto, no omito manifestar que el respeto debe ser mutuo” dijo, refiriéndose a mujeres de colectivos feministas, las viudas de los policías y a periodistas.

En entrevista posterior a la sesión de cabildo, ante los medios de comunicación Estrada Ferreira dijo que pide disculpas si alguien se sintió ofendido, pero no entiende por qué, y que lo hace de manera voluntaria porque no tiene problemas con disculparse.

“Yo lo dije muy claro, yo pido disculpas si alguien se siente ofendido, no entiendo pero lo hago. Yo pido disculpas voluntariamente, nadie me lo está pidiendo”, expresó.

Dicha disculpa fue reprobada por colectivos ciudadanos inconformes con el actuar del alcalde, quienes ya presentaron ante el congreso local de Sinaloa una solicitud de juicio político contra Estrada Ferreira, la cual está siendo analizada.

¿Qué ha hecho Estada Ferreiro en contra de quienes se disculpó?

Las viudas de policías que murieron al servicio del estado no han recibido la pensión que por ley les corresponde, pues el alcalde se ha rehusado a pagarles e incluso, a aceptar dinero que el estado le está otorgando al ayuntamiento para cubrir dicha deuda.

A las mujeres, por las declaraciones que hizo durante un evento de capacitación policial en materia de perspectiva de género, donde Estrada Ferreiro dijo que las víctimas de violencia lo provocan ellas mismas al no escuchar ni obedecer lo que se les dice.

Finalmente, a los periodistas les ofendió directamente en una entrevista, diciéndoles que ‘no se hagan @#$%&=!?, y no saquen sus palabras de contexto, luego de que medios de comunicación evidenciaron las declaraciones machistas previamente mencionadas.