Metro CDMX: Reinciden vagoneros tras ‘limpia’ en estaciones

El pasado mes de febrero autoridades capitalinas informaron que concluyó el retiro del comercio informal en estaciones del Metro de la Ciudad de México, desplazando así a alrededor de mil 500 vendedores ambulantes, mismos que poco a poco van regresando a vender a los vagones para ‘sacar’ su mercancía.

En entrevista con Publimetro, Patricia Martínez, quien era comerciante en los pasillos de la estación Tasqueña, señaló que autoridades prometieron reubicarlos, pero el compromiso solo ‘se quedó en el aire’, pues hasta la fecha no se ha cumplido.

“No nos han dicho nada, ni reubicación, ni apoyo, no nos dan alternativa ni de trabajo, sí hay mesas de diálogo, pero no resuelven nada”

Indicó que por lo anterior y por no tener ninguna otra alternativa de ingreso económico, aquellos que fueron desplazados están regresando a trabajar como ‘vagoneros’ en trenes del Metro de la capital.

“Regresamos a los vagones. Yo he sido vagonera durante 34 años, pero había dejado de serlo para vender mi mercancía en los pasillos en donde había mejorado mi ingreso. Con la ‘limpia’, me quitaron y ni modo, tengo que volver a vender de esa forma”

Patricia Martínez confesó que los ‘vagoneros’ nunca se han retirado en totalidad de los trenes del Metro, pese a todos los operativos que el gobierno local ha implementado.

Agregó que en los pasillos de dicho transporte habían encontrado un lugar ‘más adecuado’ para trabajar y el ingreso había pasado de 200 -como vagonera- a 500 pesos diarios en la última modalidad.

“Despedirnos de las instalaciones del Metro, jamás, porque de ahí vivo. Tengo 51 años y ya no es fácil conseguir trabajo, ¿a dónde me voy?, no me van a contratar y si no me resuelven nada voy a seguir en el Metro”

— - enfatizó.