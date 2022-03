Faustino de la Cruz, diputado de morena es asaltado con violencia en Ecatepec

El diputado morenista, Fautino de la Cruz ya sabe lo que sienten miles de ciudadanos victimas de los amantes de ajeno, luego de que un par de delincuentes lo despojaron con violencia de sus pertenencias cerca del Palacio Municipal de Ecatepec.

A través de sus redes sociales, el funcionario público describió el momento de su asalto, protagonizado por dos jóvenes que solo le quitaron sus pertenencias.

“Sufrí un asalto con violencia, me encuentro bien, lo que se llevaron fue material, me duele ver qué parte de la juventud en Ecatepec no encuentra el cauce para su desarrollo y crecimiento personal!!”, señaló el diputado.

Amig@s Lamento informarles que acabo de ser víctima de la delincuencia, sufrí un asalto con violencia, me encuentro... Posted by Faustino De La Cruz on Monday, March 28, 2022

Por otro lado, el periódico La Jornada dio a conocer un video alrededor de las 14:00 horas de ayer lunes 28 de marzo, donde se muestra el momento en que los presuntos responsables siguen a Faustino de la Cruz cuando daba la vuelta en una esquina.

Asaltan al diputado local del distrito 21 por Morena, Faustino de la Cruz, lo encañonaron y despojaron de su cartera y sus dos celulares. Ocurrió en la calle Juárez Norte en San Cristóbal Ecatepec. En las imágenes se ve cuando pasa el diputado y atrás dos sujetos en motocicleta pic.twitter.com/SW1Eid5nYx — Javier Salinas C (@jscesareo) March 29, 2022

De acuerdo con el reportero Javier Salinas, el diputado, fue encañonado por dos sujetos, por lo que De la Cruz no hizo más que entregar su cartera y dos celulares que llevaba consigo.

