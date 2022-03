AMLO propondrá en reforma Electoral que consejeros electorales sean elegidos por votación popular

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró “necesaria” la reforma electoral, la cual propondrá después de la consulta de revocación de mandato, prevista a celebrarse el próximo 10 de abril.

“Vamos a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución, para garantizar la democracia en México. Que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral. Esto es: que no haya consejeros, que no haya magistrados que no tengan vocación democrática. Y también que se garantice el voto libre, secreto, que no haya fraudes electorales”, explicó el presidente.

López Obrador afirmó que su movimiento llegó a la Presidencia de la República “luego de luchar muchos años y de padecer fraudes electorales”, por lo que consideró que debe “dejar consolidada la democracia”.

“Vamos a presentar esa iniciativa. Y lo vamos a hacer con la participación de todo el pueblo. Les adelanto: voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales, y a los magistrados, de manera directa, con voto abierto. El pueblo va a elegir, de forma directa. Se acabó o espero que se acabe, lo de los acuerdos cupulares contrarios al interés del pueblo”, consideró el presidente.

El presidente consideró que serán los tres Poderes de la Unión los que propondrán 20 candidatos ciudadanos, cada uno. Afirmó que deben ser “verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad”.

“Cada poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 en total, y algo parecido en el caso de magistrados, y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas y el que saque más votos, va a ser el presidente. Mitad mujeres, mitad hombres. Ya les di un adelanto. No me pidan más”, concluyó.