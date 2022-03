Cofepris autorizó vacuna de Pfizer para niños desde los 5 años, pero Salud rechaza aplicarla

El rechazo a impulsar la estrategia de vacunación en menores se ha convertido en una de las principales quejas dirigidas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); sin embargo, la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió su autorización de la vacuna infantil de Pfizer a partir de los cinco años.

De acuerdo con información en poder de Excélsior, la aprobación se dio el pasado 3 de marzo por parte de la institución, aunque no se dio a conocer de manera pública. Derivado de la interposición de un amparo de la madre de un menor, la Cofepris informó a un juez federal sobre su visto bueno.

A través de un oficio, relacionado con el juicio de amparo 1380/2021, la instancia notificó al juzgador Jesús Gallegos, del segundo Distrito de Oaxaca, que “el 3 de marzo del 2022 autorizó el uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech contra Covid-19 para la aplicación en el grupo de personas de cinco años en adelante y que la misma debe ser aplicada con dos dosis de diez microgramos cada una, con un intervalo de 21 días”.

No obstante, a pesar del análisis de seguridad del biológico a cargo de la Cofepris, la Secretaría de Salud (Ss) se negó a que el menor recibiera la vacuna contra Covid-19, así como otros niños de entre 5 y 11 años de edad en el país.

La situación en materia de vacunación para niños, que acontece en México, es contraria a el panorama en Estados Unidos, donde la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), así como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron su autorización correspondiente.

Al respecto se pronunció la Organización No Gubernamental, Save The Children, que aseguró no se alcanzará una inmunidad colectiva hasta vacunar a todos los niños de dicho rango de edad en el país.

Los menores solo pueden recibir la vacuna desde los 12 años, en caso de padecer alguna comorbilidad. De lo contrario, a partir de los 15 años pueden acudir a inmunizarse.

