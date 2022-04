Veta Cabeza de Vaca iniciativa que ayudaba a la economía de las familias

Diputados locales acusaron al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de estar en contra de los ciudadanos por vetar una iniciativa que proponía que ya no se pidieran copias certificadas y actualizadas de actas de nacimiento para realizar distintos trámites.

Dicho en otras palabras, este veto significa que los tamaulipecos deberán seguir pagando cada vez que realicen algún trámite y les sea solicitada una copia actualizada de este documento.

“Existe una gran cantidad de trámites que requieren copia certificada del acta de nacimiento, el hecho de requerir actas de nacimiento actualizadas no tiene justificación administrativa o legal, pues no tienen fecha de caducidad, aunado a que ninguno de los datos contenidos en ella se modifica. Se ha convertido en una práctica que genera una carga económica para los tamaulipecos, primordialmente para las familias de bajos recursos”.

Esta propuesta que modificaba el artículo 59 del Código Civil del estado ya había sido aprobada por los legisladores locales en Sinaloa, pero el gobernador decidió vetarla y regresarla al Legislativo argumentando que de publicarse se generaría una incertidumbre jurídica, pues algunas actas de nacimiento han sufrido modificaciones a lo largo de los años.

“De publicarse esta reforma se denegaría al solicitante de trámites probar si su acta es vigente o no, situación que haría irrelevante la existencia de base de datos actualizadas en el Registro Civil. Lo anterior genera un estado de incertidumbre jurídica para las instituciones públicas y privadas que deseen corroborar cierta información relacionada con la identidad de la persona en un momento determinado”.

En la sesión se intentó votar de nueva cuenta esta propuesta impulsada por la diputada Leticia Vargas, pero ya no se alcanzó la mayoría calificada de votos, pues el gobernador tiene el control del Congreso debido a las pugnas internas de Morena.

“Es lamentable que nuevamente el gobernador solamente esté viendo sus beneficios e intereses, no está pensando en el pueblo de Tamaulipas. La iniciativa de la acta de nacimiento es para la economía y bienestar de los tamaulipecos y para beneficio de ellos, y tristemente el gobernador lo único que le interesa es lo que está dejando de percibir el estado para llenarse los bolsillo de dinero y de esa manera apostarle e las campañas que están por empezar. No es justo, nos damos cuenta otra vez que está vetando, no a nosotros los legisladores, sino el beneficio de los tamaulipecos”.

— Leticia Vargas