¡Regresa refuerzo con AstraZeneca en CDMX! Sigue atención a rezagados

La vacunación de refuerzo a rezagados continuará la próxima semana en la Ciudad de México y en esta ocasión, el biológico disponible para está población será el de AstraZeneca y ya el de Sputnik V que había estado aplicándose.

Autoridades capitalinas informaron este viernes -en conferencia de prensa- que seguirán habilitadas dos macro sedes para la atención de rezagados en esta entidad.

En el anunció, informaron que la vacuna que se aplicará del martes 5 al ocho de abril será el de AstraZeneca, una vacuna que se terminó desde finales de febrero en la ciudad y que incluso solo se colocó como refuerzo a una parte del grupo de jóvenes de 18 a 29 años.

Desde aquella ocasión, el gobierno local puso a disposición de la ciudadanía únicamente el biológico ruso, algo que fue muy criticado debido a que este no está aún aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por ende no es aceptado para viajar a algunos países, aunque autoridades aclararon que si se ponía como refuerzo no impedía el ingreso a otros lugares.

[ ¡Prepara las maletas para estas vacaciones! ]

SEDES DE VACUNACIÓN EN CDMX

Las personas que deseen acudir la próxima semana por alguna dosis faltante podrán hacerlo de acuerdo a lo siguiente:

Sala de Armas

Primera dosis a mayores de 18 años (Astra)

Segunda dosis a mayores de 18 años (Astra)

Refuerzo a personas de 18 años y más (Astra)

Cencis Marina

Refuerzo a personas de 18 años y más

Primera y segunda dosis a jóvenes de 15 y 17 años

Primera y segunda dosis a jóvenes de 12 y 13 con comorbilidades

Segunda dosis Pfizer, Sinovac, Astra

Vacunación a menores

Respecto a la vacunación a menores de edad, la secretaria de Salud local, Oliva López, explicó que pese a que la Cofepris ya autorizó la presentación pediátrica para ser aplicada en México, aún no está disponible puesto que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha realizado la compra y es él quién tendría que dotar a la ciudad.

TE RECOMENDAMOS: