“Mi hijo fue asesinado por defender a una joven”, narra Maureen Amaro, madre de Hugo Carbajal

Maureen Amaro, madre de Hugo Carbajal, adolescente que fue asesinado durante una fiesta en un jardín de eventos en el municipio de Jilotzingo, Estado de México, narró que su hijo perdió la vida por defender a una joven durante el evento realizado la madrugada del sábado pasado.

Aunque no precisó si la joven era molestada por Mauricio “N”, presunto asesino del joven y de quien hay varios videos en el que se le observa cuando sostiene a Hugo mientras el joven se desangra, así como cuando se retira del lugar con la ropa manchada de sangre.

Durante un entrevista en el programa “Venga la alegría”, que conduce la periodista Flor Rubio, Maureen Amaro dijo que acudió porque la hija de Rubio iba con su hijo en la escuela desde niños.

Sobre cómo se enteró de la agresión a su hijo, explicó que una de las asistentes le habló por teléfono para decirle que Hugo iba herido a bordo de una ambulancia, pero no supo qué ocurría, fue hasta que llegó al hospital cuando encontró a su hijo sin vida.

“Lo que me dijeron es que fue a defender a una niña, todas las niñas lo lloraron, todo Satélite lo lloró por horas porque siempre defendía a las niñas, esa era su personalidad, no quería que las tocaran, él estaba con ellas; es un crimen, quiero justicia porque nadie me va a regresar a Hugo”, dijo entre el llanto Amaro.

Pese al dolor, desde la madrugada del sábado fue a levantar la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México, ya que tenía las imágenes de Mauricio “N”; sin embargo, ante la falta de respuesta fue que la tarde del martes decidieron bloquear la circulación en ambos sentidos en el Periférico a la altura del parque Naucalli.

“Vamos a darles la oportunidad para que entreguen al culpable, es una vergüenza, nos da mucha pena que no detengan al asesino de un niño, debe haber justicia, no hay que tomarla por la mano”, concluyó la madre de Hugo Carbajal.