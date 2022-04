“No soy corrupto, no me va a encontrar ningún ‘chayote’”, responde Loret a AMLO

He pagado mis impuestos y con lo que he ahorrado he mejorado mi modo de vida: Carlos Loret de Mola Foto: Facebook Carlos Loret de Mola

El periodista Carlos Loret de Mola afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no podrá encontrar que en sus cuentas haya dinero mal habido o “chayotes”, pues su estilo de vida es gracias a los trabajos que ha tenido en varios medios de comunicación, no por producto de la corrupción, como varios de los familiares del presidente y sus colaboradores han sido exhibidos.

“Puedo entender que no le guste mi trabajo, pero el dinero mal habido, el ‘chayote’ no me lo va a encontrar, ya le dijeron que yo no soy así, no soy corrupto, eso lo sabe porque me ha investigado, mis ingresos provienen de los medios de comunicación donde he trabajado, no hay video mío recibiendo dinero, como sus hermanos, sus secretarios particulares y de Finanzas”, dijo en un video.

Presidente: el que no puede explicar de qué vivió tantos años sin trabajar es usted, el que ha vivido de sobres amarillos con efectivo es usted, al que se le volvieron los hijos millonarios es a usted. Mi respuesta a sus ataques en #Loret de @latinus_us: https://t.co/y2GoJ6COxt pic.twitter.com/Bxu9rnV16T — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) April 8, 2022

También cuestionó la vida de los hijos de López Obrador, ya que no se conoce que tengan algún trabajo y aún así viven rodeados de lujos, además de poner en duda lo ingresos que tuvo el mandatario federal desde que dejó la jefatura de Gobierno del Distrito Federal hasta que llegó a la presidencia de México, pues las supuestas aportaciones voluntarias que hizo la gente a su movimiento serían actos indebidos.

[ Laredo Texas, tu destino para Semana Santa 2022 ]

“Lo que hace es calumniar porque dice que lo que yo tengo es producto de la corrupción. Mire: sé que esto usted no lo entiende muy bien, pero se llama trabajo yo desde hace más de 20 años he tenido trabajos formales a la vista de todos, espacios que han tenido la preferencia de mucha gente, los medios de comunicación para los que he trabajado están acreditados son muy conocidos, me han depositado mis honorarios en transferencias bancarias.

“He pagado mis impuestos y con lo que he ahorrado he mejorado mi modo de vida, yo no soy el que no puede explicar de qué ha vivido, ese es usted, yo no soy el que pasó 13 años entre jefe de gobierno y presidente sin trabajar reportando que no tenia ingresos, ese es es usted”, añadió.