Le bajan spot… pero sube en encuestas

Anayeli Muñoz, candidata de Movimiento Ciudadano para gobernar Aguascalientes publicó en radio y televisión un spot donde hacía alusión a una denuncia que hizo a su contrincante panista, Tere Jiménez, por corrupción en su gestión como alcaldesa de la capital, y este fue ‘tumbado’ por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El argumento fue que los dichos por Muñoz en el spot no son reales y contenían malicia efectiva en la imputación de delitos, al señalar a Tere por robo y corrupción, refiriéndose al otorgamiento de un contrato a sobreprecio y el comprometimiento por 30 años de las participaciones federales del municipio para la construcción de una ‘planta solar fantasma’.

[ ¿Qué retos enfrentará quien resulte gobernadora de Aguascalientes? ]

Días atrás la emecista denunció públicamente lo anteriormente mencionado para después difundirlo mediante un spot en distintos medios de comunicación, sin embargo Tere Jiménez solicitó a la Fiscalía de Aguascalientes un documento con el fin de saber si existían averiguaciones en su contra por los delitos que Anayeli le acusaba.

La Fiscalía negó la existencia de alguna carpeta de averiguación en contra de Tere Jiménez por robo o corrupción, lo cual denunciaba Anayeli en su spot, y con dicha prueba emitida, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó la eliminación del promocional de Muñoz.

El Partido Acción Nacional dio a conocer, tras la resolución del tribunal, que procederán penalmente contra Anayeli Muñoz por el agravio hacia su candidata.

En el caso de corrupción por el desvío de recursos públicos por la compra de luminarias a sobre costo, tiene NOMBRE y apellido. Aquí te cuento la cronología del desfalco que protagonizó el gobierno municipal de la ahora candidata del #PRI, Tere Jiménez (abro hilo). — Anayeli Muñoz (@AnayeliMunoz) April 5, 2022

Anayeli creció en encuestas

Pese a haberse bajado el spot y las pruebas presentadas por Acción Nacional, la simpatía por Anayeli Muñoz creció durante la primera semana de campaña, de acuerdo a una encuesta de Massive Caller.

La consulta documentó un crecimiento de 1.4 por ciento en las preferencias electorales en beneficio de Anayeli Muñoz, manteniendo su tercer lugar con el 7.9 por ciento de la simpatía del electorado, mientras que los indecisos siguen siendo el 16.9 por ciento.

Tere Jimenez se mantuvo en el primer lugar con 46.3 por ciento, pese a bajar un punto respecto a la anterior consulta y Nora Ruvalcaba, de Morena, también decreció en las preferencias un total de cinco puntos porcentuales, con el 24.9 por ciento de la simpatía de los encuestados.

¿Qué decía el spot, y qué respondió Anayeli a la orden del Tribunal?

“Tú y yo sabemos que Tere Jiménez es corrupta y por esa sencilla razón no debe ser gobernadora, le robó la candidatura a Toño, por eso no la quieren en el PAN y se alió con lo que queda del PRI, ahora es su candidata. Aguas, lo corrupta no se quita, ni que fuera gripa. Si así robó como alcaldesa, imagínate como gobernadora. Aguascalientes no se merece eso”, decía el spot textualmente.

Tras la resolución del tribunal, desde sus redes sociales, Anayeli Muñoz acusó mediante un video a Tere Jiménez de quererla censurar, presionar, atacar, intimidar y amenazar.

‼️ ESTA ELECCIÓN ES TERE O LIBERTAD: NOS VOLVIERON A CENSURAR ‼️



Les tengo una nueva, otro capítulo de la censura de Tere: primero bajaron nuestros espectaculares a la mala y ahora nos censuran en radio y televisión.



¡No nos van a callar! 📢#VenteConLaBuena pic.twitter.com/IR2gVNUpvf — Anayeli Muñoz (@AnayeliMunoz) April 8, 2022

“En lugar de que la candidata nos intimide, nos presione, nos haga amenazas y nos ataque debería explicar qué es lo que pasó con el recurso de las luminarias y debería explicar por qué el 40 por ciento de los recursos que llegan al municipio y llegarán en los próximos 30 años por participaciones federales están en manos de un sólo empresario, eso es lo que debería explicar la candidata del PRI.

“Una vez más les digo: ni sus intimidaciones ni sus amenazas nos van a detener. Este movimiento está creciendo, esta campaña está creciendo y lo saben, por eso actúan de esa manera, censurándonos. Esta campaña ya trata de la libertad en Aguascalientes o de Tere Jimenez”, dice en el video.