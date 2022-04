Nayeli Alfaro Silva: Fiscalía de SLP entrega pruebas de ADN, padres buscarán segunda opinión

La tarde del viernes 8 de abril los padres de Nayeli Alfaro Silva, Lorena Silva y Jesús Alfaro, se reunieron en la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos con el equipo de Servicios Periciales y el Fiscal José Luis Ruiz Contreras para recibir los análisis de ADN a los que fueron sometidos los restos óseos de una mujer encontrados en Villa de Pozos.

Los resultados arrojan un 99.99% de coincidencia entre los padres de Nayeli y la osamenta localizada el pasado viernes 1 de abril en un predio cercano al camino a Santa Rita.

Te puede interesar: Familiares de María Fernanda confirman su muerte en redes sociales

Lorena Silva y Jesús Alfaro escucharon la explicación forense, aún así para ellos no es suficiente el análisis genético por lo que buscarán una segunda opinión. Para ellos este caso no ha terminado hasta saber qué fue lo que sucedió con su hija, Nayeli Alfaro, con quien perdieron contacto desde el 24 de marzo.

Un perito externo será el encargado de analizar los restos y cotejarlos con las muestras que se extraerán de sus padres, estas serán enviadas a un laboratorio en la Ciudad de México y los resultados serán dados a conocer a la prensa en unas tres semanas.

Desde la página “Buscando a Nayeli Alfaro Silva”, sus padres lanzaron un comunicado para convocar a una rueda de prensa en la Calzada de Guadalupe, frente a la Caja del Agua hablaron con los medios de comunicación y señalaron que hasta no tener los resultados de este segundo análisis, seguirán buscando a su hija.

Los padres de Nayeli Alfaro fueron muy puntales al mencionar que tienen derecho a una segunda prueba, que no es que digan que el trabajo de la Fiscalía General del Estado esté mal realizado.

Para ellos no es creíble que el cuerpo de su hija haya terminado en los huesos en una semana y que una jauría de caninos la devorara, si sólo le mostraron la foto de un perro. Además de que la ropa no estaba desgarrada y no se logra establecer la estatura del esqueleto.

“Yo conozco a mi hija, Uriel (pareja sentimental de la joven) dio una estatura que no es, ella mide 1.70 metros no 1.76, según la información de las peritos mide entre 1.71 a 1.80”

Para Lorena Silva su hija sigue con vida, su amor de madre se niega a creer que Nayeli ya no esté. También, pide a Uriel “N”, pareja de Nayeli, se apiade de su familia, merecen saber la verdad y dónde se encuentra su hija. “Ella no es una persona vengativa”, dijo, sólo quiere saber dónde está Nayeli.

[ Laredo Texas, tu destino para Semana Santa 2022 ]

A pesar de la Fiscalía General del Estado dijo no tener contacto ni datos de Uriel “N”, la madre de Nayeli señaló que ella denunció el 25 de marzo la situación que su hija vivía con Uriel “N”, pero se enteró que tres días después, el 28 de marzo, Uriel “N” se amparó en el Juzgado I.

“Él tenía hasta las 11:30 de ayer viernes 8 de abril para pagar 6 mil pesos y quedar libre”, declaró la señora Lorena Silva. Ya existe una orden de aprehensión contra Uriel “N”.

Jesús Alfaro sostiene qué hay un juez terrenal y otro divino, por lo que le volvió a pedir Uriel “N” que hable para encontrar a Nayeli y la tranquilidad regrese a su casa. Pide que la foto del presunto responsable de la desaparición de su hija no se deje de compartir.

Uriel “N” es la pieza clave para saber qué fue lo que sucedió con Nayeli Alfaro. Sus padres, a 17 días de no tener rastro de ella, agradecen a familiares, amigos y prensa por compartir el caso. Ellos no descansarán hasta encontrar verdad y justicia para Nayeli.

🤬El responsable de que HOY Nayeli no esté con nosotros y con su hijo SIGUE LIBRE 🤬 🚨🚨🚨🚨🚨🚨DENUNCIALO🚨🚨🚨🚨🚨🚨 🔊🔊🔊🔊🔊🔊COMPARTE🔊🔊🔊🔊🔊🔊 #justiciaparanayeli Posted by Buscando a Nayeli Alfaro Silva on Saturday, April 9, 2022

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: