EPN entregó concesiones de litio por más de 159 mil hectáreas a privados extranjeros

La aprobación de reforma en materia de minería pasa asegurar el aprovechamiento y explotación del litio por parte del Estado abrió varias interrogantes, entre ellas cuántas son las concesiones vigentes y a qué países pertenecen los distintos permisos concedidos en gobiernos anteriores, en particular el de el expresidente Enrique Peña Nieto.

En medio de la discusión en San Lázaro, el lunes pasado, según información en poder de La Jornada, el partido Morena compartió un documento en el que se especifica la entrega de concesiones a empresas privadas de Canadá, Estados Unidos, China e Inglaterra, las cuales ascienden a 159 mil hectáreas, aproximadamente.

Además, se reportó que en poco más de un año-- desde diciembre del 2020-- el valor de la tonelada de litio creció hasta 11 veces, es decir, de siete mil 145 a 78 mil 66 dólares por cada tonelada, de acuerdo con datos de la firma Trading Economics.

Te puede interesar: ¿Qué implica la nacionalización del litio aprobada por diputados?

A nivel internacional, la importancia del litio ha crecido, pues la evolución tecnológica para el aprovechamiento de la energía eléctrica y la reducción del empleo de combustibles fósiles provocó un incremento de su valor y un mayor interés en su aprovechamiento.

[ Cuida y ahorra usando energías verdes ]

Así, en dicho análisis se informa que Zacatecas, Baja California, San Luis Potosí, Sonora y Coahuila concentran 31 proyectos de exploración del litio, a cargo de una serie de compañías extranjeras de los países antes referidos: One World Lithium, Organimax Nutient Corp y Radius Gold Inc, de Canadá; Alien Metals Ltd, de Inglaterra; e Infinite Lithium Corp y Lithuum Australia NI, de Australia y Canadá.

Además, existen algunas compañías mexicanas que participan en el mercado de exploración del litio, junto con españolas y canadienses, como Alejo Monsiváis, Litio Mex y Sutti Mining, así como Zenith Mineralials.

Por su parte, Sonora es la entidad de la República que cuenta con el mayor yacimiento de litio en el país, que se calcula tiene más de 243 millones de toneladas del ahora mineral estratégico de la nación.

También puedes leer: