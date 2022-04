Investigarán a Alfa González por presunta intromisión en elección de Topilejo

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo para que el titular de Contraloría de la CDMX, Juan José Serrano, inicie una investigación por la presunta intromisión de la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, en el proceso de elección de las autoridades del pueblo de San Miguel Topilejo.

El punto de acuerdo fue presentado por los diputados Xóchitl Bravo Espinosa, Carlos Hernández Mirón, Guadalupe Chávez y Héctor Díaz Polanco del grupo parlamentario de Morena, luego de que el 15 de abril circulara un video en el que se ve cómo la funcionaria discute con una mujer y el personal de la alcaldía le impide el paso a un grupo de personas a las oficinas de la demarcación.

En el video una mujer le reclama a la edil su presencia en la junta cívica del Pueblo de San Miguel Topilejo. La conversación sube de tono, y González le dice a la mujer “si usted me sigue ofendiendo la voy a sacar con la fuerza pública”, a lo que la ciudadana responde “¿y a usted quién la va a sacar si me ofende?”, por lo que González revira “en el 24 me pueden sacar, ¿sale? Mientras tanto esta es mi oficina, esta es mi alcaldía”.

Durante la presentación del punto de acuerdo, Bravo Espinosa detalló que el 2 de marzo se emitió la convocatoria a la asamblea general del pueblo de San Miguel Topilejo, por lo que se conformó la Junta Cívica que regirá el proceso de elección de su autoridad representativa. No obstante, cuestionó la presunta injerencia de González Magallanes, pues ni la alcaldía, ni ninguna otra autoridad, tienen facultades de interferir en ese proceso.

“Lo digo fuerte y claro, no vamos a permitir que una servidora pública tenga esos comportamientos con los tlalpenses, a quienes se les debe respeto. Que no se le olvide que los tlalpenses emitieron su voto y su confianza para hacerla alcaldesa de Tlalpan, pero no para ser dueña de la alcaldía. No es posible, ni se va a tolerar, que se asuma como dueña de la alcaldía y de las oficinas, porque los espacios de la alcaldía son públicos”. — Xóchitl Bravo Espinosa.

Alfa revira; acusa violencia política de género

A través de sus redes sociales, la alcaldesa de Tlalpan difundió un video en el que menciona la supuesta intromisión, pero no explica si existió o no dicha injerencia. No obstante, explica que las leyes establecen que las alcaldías deben promover, en el ámbito de sus competencias, los derechos políticos y la participación ciudadana, aseguró haber sido víctima de violencia política de género y señaló que se abusa de la falta de información y de la “buena fe” de las personas.

“Agradezco el respaldo de quienes me han manifestado su solidaridad por la violencia política de género que he sufrido, no solamente en estos últimos días, sino desde hace algunos años, y que, por supuesto no debemos normalizar. Reitero mi compromiso con la democracias, la participación ciudadana, con la autonomía de los pueblos y su libre determinación”. — Alfa González.

