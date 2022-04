Congreso de la CDMX niega parálisis, aunque trabajan poco y cuestan mucho

El Congreso de la Ciudad de México negó que exista una parálisis legislativa a pesar de sus constantes discusiones, faltas y hasta pedida de licencias para atender temas partidistas, como lo hicieron hace unas semanas diputados de Morena para promover la revocación de mandato.

Precisamente, la coordinadora de Morena, Martha Ávila, presumió que aprueban un promedio de 1.5 iniciativas a la semana; sin embargo, esta cifra inferior a lo que se ve, por ejemplo, en los poderes legislativos de Puebla, Veracruz, Jalisco y Michoacán, en donde hay menos legisladores y presupuesto.

La coordinadora de Morena detalló que en los seis meses de trabajo de la II Legislatura se han aprobado 45 iniciativas, lo que significa que en 35 semanas de labores legislativas, se ha aprobado casi una iniciativa y media por semana, en temas como reactivación económica o la creación de dos parlamentos, uno para integrantes de la comunidad LGBTTTI y otro para pueblos y barrios originarios.

“Hay algunos temas importantes que se han presentado y no se han dictaminado como trabajo no asalariado, soterramiento, toros y publicidad exterior; y quiero dejar muy claro que hasta el momento no han salido y no es porque haya parálisis sino porque no se ha agotado la reflexión y análisis sobre los mismos y, en consecuencia, no se han alcanzado los consensos necesarios, esa es la razón”.

— Martha Ávila