Taxistas ofrecen y consiguen droga a los turistas en Cancún

El narcomenudeo en Cancún es algo muy normal y representa un negocio millonario por el enorme mercado que existe entre los 12 millones de visitantes que llegan cada año.

El mercado de la droga, según las autoridades locales, es lo que genera la violencia que se vive en la ciudad. Esta actividad ilícita ocurre a la vista de todos y con el conocimiento de todos y buena parte pasa por los taxistas turísticos.

En Punto documentó el modus operandi que utilizan taxistas del sindicato Andrés Quintana Roo para traficar drogas en la zona hotelera de Cancún.

El sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo es uno de los más grandes de México y el único que opera en Cancún desde hace 49 años. Su red se extiende por todo el municipio de Benito Juárez y cuenta con ocho mi 668 unidades de taxis ruleteros, 900 taxis colectivos y 80 de servicio especializado.

“Mira yo tengo coca, la cocaína la que es pa’ chelear. Sólo es llegar y pagarla con ese bato y ya estamos regresando. ¿Esa en cuánto me la dejas?. Ahí te la dan en mil 800, ¿pero ese es precio?. Ese, es que nosotros, o sea ellos no tienen precio, nosotros nos dicen y no podemos alegar nosotros porque también nos truenan, qué hago, capaz que amanezco embolsado, o sea andan bien vigilado todo esto acá”.

— Taxista