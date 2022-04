Fiscalía de NL catean domicilio relacionado a la desaparición de Yolanda Martínez

La Fiscalía de Justicia de Nuevo León realizó este miércoles un cateo a un domicilio ubicado en el Municipio de Guadalupe, relacionado con la desaparición de la joven Yolanda Martínez.

Personal de la Policía Ministerial, así como elementos de la fiscalía del estado, acordonaron el domicilio ubicado en calle Del Parque y Peñón Blanco, en Guadalupe, como parte de las acciones de búsqueda de la joven de 26 años.

De acuerdo a las autoridades, dicho domicilio inspeccionado se encontró un acceso a un canalón, sin embargo, tras el recorrido en el sitio, no hubo ninguna evidencia de la presencia de la joven.

Cabe recordar que Gerardo Martínez, aseguró que por esa zona fue vista su hija por vecinos el 31 de marzo alrededor de las 4 de la tarde y que apenas fueron notificados sobre ello cuando estaban repartieron su ficha de búsqueda por la zona.

“No sé que hacía por aquí, tal vez iba a visitar a una conocida por la zona y la levantaron antes porque nunca la vieron”, comentó.

En los intentos por dar con el paradero de Yolanda Martínez, su padre ha solicitado apoyo a diferentes organizaciones feministas para exigir justicia y su localización, ante, también, la falta de actuación de las autoridades para coadyuvar en el caso.

“Yo aquí estoy solo y checando y avanzando, pero siempre esperando que la Fiscalía me resuelva mi caso. Lo único que quiero es que regrese y verla, que me la encuentren, porque yo solo no puedo hacerlo, es mucha ciudad para mí solo”, agregó.

