Migración mexicana discrimina y retorna a activista transexual brasileña

La activista transexual brasileña Keila Simpson tenía programado asistir al Foro Social Mundial, que este año se realiza en México, pero su asistencia quedó cancelada debido a que las autoridades migratorias mexicanas le impidieron el ingreso al país porque su nombre y género no coincide con lo asentado en sus documentos.

Aunque la mujer mostró todas las invitaciones y el boleto de alojamiento, no fue suficiente para que las autoridades le permitieran el paso, incluso permaneció por más de 10 horas en las oficinas de migración, en donde se determinó su retorno inmediato.

Ella fue la única persona del grupo con el que viajaba que enfrentó está situación, por lo que se exigió al gobierno mexicano que no fomente la violencia transfóbica.

Keila es parte de la delegación brasileña que acudió al evento internacional, participaría en una mesa de discusión sobre la violencia contra la población transexual por parte de la Asociación Brasileña de Organizaciones No Gubernamentales (Abong), la Asociación Brasileña de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travesti, Transgénero e Intersexual (ABGLT), además de ser presidenta de la Asociación Nacional de Travestis y Transgéneros (ANTRA).

“Durante todo el proceso, que duró casi diez horas, estuvo aislada, incomunicada y sin derecho a acceder a ninguna de las otras personas de la delegación. Activistas y autoridades locales fueron activados, quienes denunciaron la situación ante el Comisión Nacional Mexicano de los Derechos Humanos, quien preparó una nota y medida cautelar. Sin embargo, cuando obtuvieron acceso al departamento de inmigración, no hubo tiempo más hábil para evitar el regreso obligatorio de Keila a Brasil”.

Keila Simpson, mujer trans de 55 años, racializada, pobre, perseguida, ha sobrevivido al 1er lugar en Crímenes de Odio, Brasil. Fue invitada al Foro Mundial Social para hablar de derechos humanos y llega con ilusión y el @INAMI_mx la deporta ¡porque te considera sospechosa!

Distintas organizaciones y activistas reclamaron que la velocidad para determinar el retorno de Keila fue asombrosa, más si se toma en cuneta que presentó todos los documentos que respaldaban su estancia legal en México, mismos que portaban todos los demás integrantes de la delegación brasileña, pero ella fue la única afectada.

“Keila, por decisión propia, ejerce su derecho a usar el nombre social, ya que no ha rectificado documentos, los cuales respetamos por la autodeterminación de género y la individualidad. Sin embargo, ese derecho a un nombre social nunca ha sido respetado por los funcionarios de inmigración mexicanos”, añadieron los quejosos.

Activistas mexicanos que conocieron este caso explicaron que la normatividad del Instituto Nacional de Migración (INM) no se ajusta a los más altos principios internacionales de derechos humanos, en donde no se establece que sea una prioridad de las autoridades exigir el reconocimiento de identidad de género.

Las organizaciones recordaron que hay varios elementos que lleva a las personas a no contar con los documentos que acrediten su cambio de sexo, como problemas legales, derechos de sucesión, porque no quieren hacerlo o porque llevarlo a cabo es muy costoso y no tienen los recursos suficientes.

Y añadieron que la autodeclaración de género es un derecho humano, por lo que respetar los pronombres, nombre social, expresión e identidad de género de las personas transexuales debería estar por encima de cualquier norma formal.

A pesar de esto, la mesa en la que participaría presencialmente se llevará a cabo el 4 de mayo, pero su intervención será virtual y servirá como denuncia el episodio y cargos de deportación del país.

