Profesora pansexual es despedida en Florida por dar clase de identidad de género

En marzo una instructora de arte de Cape Coral, llamada Casey Scott, le comentó a sus estudiantes de una escuela secundaria de Florida sobre su orientación sexual, explicando a detalle lo que es la pansexualidad.

La charla inició a raíz “de una discusión en el salón de clase y por eso, ahora estoy despedida”, dijo Scott a un medio en Estados Unidos.

La profesora decidió que los alumnos de la escuela secundaria Trafalgar hicieran banderas con las que se sintieran identificados con respecto a su propia sexualidad e identidad de género y al terminar la actividad, colocó las banderas alrededor del salón de clase.

Posteriormente, los administradores de la escuela le pidieron a Scott que las quitara. “Dijeron que lo mejor sería que me deshiciera de ellas”, indicó.

Tras tirar las banderas a la basura y algunos alumnos que se enteraron de la situación la apoyaron y otros expresaron sentirse confundidos por lo sucedido.

Lo ocurrido llegó a oídos de los padres de familia y un grupo de ellos escribió una carta dirigida a los administradores de la institución para expresar su descontento.

Al enterarse de esto, se le pidió a la profesora de primer año de secundaria no regresar al campus y olvidar su contrato, explicándole que su despido fue por no seguir el plan de estudios. Scott trabajaba a prueba y no formaba parte del sindicato de maestros.

Cabe mencionar que el despido se dio unos días antes de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, prohibiera la instrucción relacionada con orientación sexual e identidad de género a niños de jardín de niños a cuarto grado.

Por su parte, integrantes del “Proyecto de Ley de los Derechos de los Padres” aseguran que tratar temas sexuales en el aula es inapropiado para niños pequeños y que la ley los protege a ellos y a sus tutores.

La reciente ley a la que los críticos le llamaron “No digas gay”, fomenta la hostilidad a la comunidad LGBT+, aseguran.

