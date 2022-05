En redes sociales y de forma clandestina, madres rentan sus vientres por hasta 200 mil pesos

Mujeres de entre 20 y 35 años de edad ofrecen su vientre precios de entre 100 hasta 200 mil pesos, con el objetivo de ‘ayudar’ a parejas heterosexuales y homosexuales a ser padres. Los vientres de alquiler, acción también conocida como maternidad subrogada, es un proceso que ha ganado fama en redes sociales. De acuerdo con organizaciones civiles, los perfiles que ofrecen esta opción a parejas de todo el país se dispararon con la pandemia.

Por ejemplo, a través de grupos de Whats App y páginas de Facebook se ofrecen este tipo de servicios a parejas de todos los estados de la República mexicana, en la que garantizan el anonimato y el proceso del embarazo.

Los costos por la llamada gestación por contrato llegan a alcanzar hasta los 200 mil pesos, precio que depende del estado donde se busque alquilar un vientre y la edad de la mujer que se ofrezca para prestar este tipo de servicios. En tanto, solo en Tabasco y Sinaloa esta práctica es legal, mientras que, en otros, se lleva a cabo algunas veces sin regulación y bajo agencias que reclutan mujeres no solo de México sino de otras naciones como Colombia, Venezuela e incluso Estados Unidos.

El tratamiento por lo regular es in vitro y el costo depende del caso (si necesitas óvulo donado o esperma). Hay paquetes que incluyen tres intentos o sólo uno, pues muchas veces no se queda embarazada la primera vez. Además, hay que analizar si es con medicamento o no. Los costos del vientre subrogado alcanzan hasta los 200 mil pesos, pues depende si es un bebé o dos.

— Precisa uno de los grupos de redes sociales donde se ofertan estos servicios.