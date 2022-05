Michoacán: Dos ejecutados en restaurante familiar; 9 homicidios en 24 horas

Michoacán: Dos ejecutados en restaurante familiar de Uruapan

En las últimas 24 horas Michoacán registró una jornada sangrienta en la que perdieron la vida nueve personas. En cinco municipios se registraron hechos violentos entre los que figuran un ataque armado en restaurante familiar y el homicidio de un escolta de Hipólito Mora, otrora candidato a la gubernatura del estado, en Uruapan; y el hallazgo de tres ejecutados en la carretera Jacona-Jiquilpan en el municipio de Villamar.

Violencia en Uruapan

La tarde de este 14 de mayo, Mora, quien también es uno de los fundadores de los grupos de autodefensa en Michoacán, informó que su escolta, Jorge Alberto Correa Medina, había sido asesinado durante su día de descanso en la ciudad de Uruapan.

Horas más tarde, sujetos armados ingresaron al restaurante familiar Jardín Steak House, ubicado en la zona rosa de dicho municipio, y abrieron fuego contra dos comensales que perdieron la vida en el lugar. Al lugar se trasladaron elementos de la Fiscalía Regional de Uruapan quienes iniciaron las diligencias por el doble homicidio.

De acuerdo con las versiones preliminares los agresores ingresaron al lugar alrededor de las 17:50 horas y perpetraron el ataque. Los momentos de pánico que vivieron las familias fueron captados en un video en el que se escuchan las detonaciones y se ve cómo las familias que estaban en el inmueble se resguardan debajo de las mesas.

Las víctimas fueron identificados como Uriel C., de 32 años de edad y Cándido P., de 35, quienes eran oriundos de la localidad de Nueva Italia, municipio de Múgica. Cabe señalar que a Cándido P., también conocido como “El Chirrín” se le relaciona con grupos criminales como Los Viagras y Los Caballeros Templarios.

Villamar

En otros hechos violentos, se hallaron los cuerpos de tres hombres sobre la carretera Jacona-Jiquilpan, a la altura de la localidad de Emiliano Zapata en el municipio de Villamar. De acuerdo con las autoridades, los automovilistas reportaron los cadáveres con rastros de violencia y heridas de arma de fuego. Al lugar arribaron peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes iniciaron con las investigaciones y trasladaron los restos al Servicio Médico Forense (Semefo).

Morelia

En la capital del estado dos personas fueron asesinadas. En la calle Cobalto de la colonia Industrial un hombre fue ejecutado con un tiro en la cabeza. Mientras que en la tenencia de Capula se encontró un cuerpo sin vida con heridas visibles en el rostro.

Maravatío

Sobre la calle Lázaro Cárdenas de la colonia El Panteón, un hombre fue ejecutado con cinco tiros de un rifle de alto poder. Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes hallaron sin signos vitales al hombre de aproximadamente 33 años de edad.

Lagunillas

En el camino que conduce de la población de Huatzanguio al Cerro del Águila en el municipio de Lagunillas fue hallado el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, sin que, hasta el momento, se determinen las causas de su muerte.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Michoacán superó los mil homicidios dolosos en los primeros cuatro meses de 2022. En lo que va de mayo (hasta el 14) la violencia homicida registró, por lo menos, 104 incidentes en la entidad que gobierna Alfredo Ramírez Bedolla.

Al momento, el gobernador no ha hecho ningún pronunciamiento por los hechos violentos suscitados en la entidad durante este sábado; no obstante, no perdió la oportunidad de celebrar el título del Atlético Morelia en la Liga de Expansión.

