“Las trans estamos recorriendo el mismo proceso que la mujer hace 50 años”, resalta Salma Luévano

En cinco años, la cifra acumulada de homicidios LGBT+ asciende a por lo menos 461 víctimas, dio conocer la organización Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C., en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia –que se realiza el 17 de mayo–.

Los datos anteriores son parte del Informe de crímenes de odio en contra de las personas LGBT+ en el que destaca que de las 32 entidades del país, en al menos 19 se registraron víctimas LGBTI+ de muertes violentas. Veracruz encabeza la lista por cuarto año consecutivo, con 10 casos, seguida por Guanajuato con 9, Estado de México con 7 y Chihuahua con al menos 6 víctimas.

Ese contexto de violencia lo vivió en carne propia Salma Luévano Luna –una de las dos primeras diputadas trans en México– en diciembre 2021, y ante el aumento en los asesinatos de personas trans en el país, la legisladora morenista presentó la iniciativa de conmemorar el Día Nacional contra los Discursos de Odio el 28 de marzo, a lo que otros legisladores se han sumado.

Te puede interesar: Tras las declaraciones de Quadri se dieron diez crímenes de odio: Salma Luévano

¿Discursos de odio?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) define a los discursos de odio como: “las expresiones de odio que promueven el racismo e incitan a la violencia constituyen un serio problema que las sociedades democráticas deben enfrentar respetando los estrictos requisitos previstos en los tratados internacionales”.

En entrevista para Publimetro, Luévano Luna aseguró que “los discursos de odio no necesariamente inician en algún lugar. Desafortunadamente, como en el caso del señor (Gabriel) Quadri, como él lo quiere manejar, se ha ido normalizando como el caso de (la violencia a) las mujeres”.

La diputada hidrocálida explicó que los crímenes existen por la normalización de la violencia comparándola con la violencia que viven las mujeres biológicas desde que nacen. “Desafortunadamente todo estos discursos traen a la larga estas consecuencias y no podemos permitir ni una más, ni que se normalicen los discursos de odio”, dijo.

Si se acepta conmemorar el 28 de mayo como Día Nacional contra los Discursos de Odio, el plan de la legisladora es seguir ocupando espacios y visibilizar lo que vive el sector trans del país para lograr normalizar la existencia de mujeres trans, su dignificación como seres humanos y combatir la transfobia.

“No me cansaré de mencionarlo, la puerta de entrada son esos espacios dignos para las poblaciones vulnerables. El estar en estos espacios nos va a permitir tener acceso a trabajos dignos y visibilizar, educar, sensibilizar y trabajar en estas políticas públicas para erradicar todos los discursos de odio”, aseguró.

Salma como luchadora social

Como activista, Salma Luévano ha comprendido que las mujeres trans necesitan estar en espacios “en donde se toman las decisiones” para trabajar en iniciativas y reformas que beneficien a la comunidad trans.

Como luchadora social, Luévano Luna se ha dado cuenta –desde que inició con su activismo y presencia política– de la importancia de trabajar con la sociedad civil y los medios de comunicación.

“Sola no voy a poder. Hay mucha resistencia, incluso entre las compañeras y compañeros de la misma bancada”. — Salma Luévano, diputada federal por Morena

En 2021, las mujeres trans fueron las víctimas más numerosas de esta violencia, con un total de 55 transfeminicidios, cifra que representó un aumento con respecto a 2020, en el que hubo 43 víctimas. En porcentajes, las mujeres trans pasaron de 54.5%, en 2020, a representar 70.5% del total de homicidios LGBT en 2021.

¿Los asesinatos a mujeres trans tendrían que ser tratados como feminicidios?

Salma Luévano insistió en que las mujeres trans son mujeres y recorren el mismo camino que ellas. Hablando del tratamiento que se le da a los asesinatos de mujeres trans en México, la diputada resaltó qué “No hay diferencias, porque estos crímenes son hacia nuestra identidad, al final somos mujeres. Es ese proceso de lucha en el cual hemos ido visibilizando la problemática, luchando por reformas y todas estas iniciativas”.

“No somos aparte, somos lo mismo. Para nosotras las mujeres trans no hay feminismo. Y yo quiero puntualizar estas dos partes el que yo lo diga siempre y siempre lo diré ‘soy orgullosamente trans’, porque es parte de la visibilidad.

“Somos mujeres al igual que una mujer biológica, y no necesariamente porque yo nazca mujer o no, quiere decir que no tenga los mismos derechos o no se me trate de igual manera”. — Salma Luévano Luna, diputada federal por Morena

“Eso sí es muy importante: la educación y del cambio de estigmas que hay hacia nosotras como mujeres trans”, dijo.

Mujeres vs mujeres trans

Con respecto a la lucha feminista y la lucha trans, Salma Luévano comentó que “en el caso de las mujeres, el patriarcado se ha encargado de remarcar que debe de hacer y que no. Afortunadamente en esta lucha de espacios, de acciones afirmativas, empezó a ganar terreno la mujer y han ido mejorando las condiciones para ellas”, dijo.

“Hace años el hombre era el que regía todo, por lo tanto en todas estas políticas públicas, tanto lo privado como lo público, no había ninguna garantía para las mujeres”, Luévano piensa que el lograr tener esos espacios de importancia a nivel social que han logrado las mujeres ha generado cambios y mejoras “de igual manera nosotras como mujeres trans estamos recorriendo, diría yo, el mismo proceso, la misma lucha de todos estos espacios que la mujer hace aproximadamente 50 años”.

La legisladora Luévano cree necesaria la empatía y conciencia de las mujeres con la lucha de las mujeres trans, una comprensión de la lucha que ambas transitan. “No es quitar espacios, aquí nadie viene a quitar espacios, porque también somos mujeres. No es una lucha de poder, y ese espacio es mío, no te pertenece. No es una lucha de espacios, también somos mujeres. Los derechos son para todos como seres humanos”.

¿Dónde comienza el cambio para que la sociedad acepte la diversidad sexual?

Luévano Luna asegura que el cambio inicia en el interior de cada persona, “para tener esa aceptación” con lo que somos como seres humanos. Por otro lado, algo que la legisladora considera uno de los puntos más importantes para generar un cambio social es “el estar en este espacio permite hablar de estos temas; eso es visibilidad.

“La visibilidad es una ruta que se muestra a través de espacios, en políticas como las cuentas arco iris, en foros de diversidad sexual, de performance. Todo esto permite educar, sensibilizar y nos va a permitir avanzar. Y lo más importante es que esta visibilidad esté acompañada de políticas públicas específicas y de programas educativos de diversidad sexual, inclusión en el trabajo, en los espacios tanto públicos como privados”, finalizó la diputada federal.

También puedes ver en Publimetro