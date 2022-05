¿Quién es Mirsa de Uribe y por qué le pidió a AMLO darle ‘un jaloncito de orejas’ a la Guardia Nacional?

Mirsa de Uribe No es la primera vez que asiste a la mañanera del presidente López Obrador. (Presidencia de la rep)

Este viernes fue ampliamente comentada en redes sociales la participación de una periodista en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le preguntó avances en el caso de la desaparición de la enfermera Glorimar López, de Sinaloa, y denunció abusos por parte de presuntos Guardias Nacionales a adultos mayores en el estado.

Mirsa Delia López Rodríguez, también conocida como “Mirsa de Uribe”, es directora de “Gaceta del Aire”, un medio de comunicación fundado en Sinaloa en 1964 por Héctor Francisco Uribe León. Se define como un medio de impacto nacional, aunque en redes sociales cuenta con una página de Facebook que tiene 350 seguidores y en su sitio web existen aún se destacan como recientes notas publicadas hace más de cuatro meses, la gran mayoría sobre hechos que involucran a las administraciones de Sonora y Sinaloa.

En su primera intervención, López Rodríguez cuestionó al presidente López Obrador por la desaparición en 2020 de la enfermera Glorimar López, quien fue condecorada con la medalla ‘Miguel Hidalgo’, en grado de banda, por sus méritos en la atención de la emergencia sanitaria por el COVID- 19. López desapareció poco antes de la ceremonia y hasta la fecha, no se cuenta con información de su paradero. De este tema, el presidente no respondió y la reportera no insistió en ello.

Otro asunto fue el asesinato del periodista “Jesús Ramírez” en Sinaloa, aunque en la conferencia se le respondió del caso del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, del periódico El Debate.

López Rodríguez respondió que existe temor entre los periodistas de Sinaloa, y que ella misma se ha sentido en esa situación. “Yo a veces pues desgraciadamente me… No sé si, por ejemplo, ahorita que estoy acá acompañando gustosamente en esta gira, cómo regresar. ¿Regresaré bien? ¿Estaré bien? Desgraciadamente así estoy, viviendo este problema yo también de amenaza, de inseguridad, de miedo, de pánico. Es horrible, presidente. Los periodistas sufrimos esto, algunos y otros”, comentó.

Finalmente, la comunicadora afirmó tener información de abusos de presuntos integrantes de la Guardia Nacional a adultos mayores, a los que les quitan el dinero recibido en la pensión de adultos mayores.

“Tengo muchos mensajes, tengo varios pedidos de choferes de camiones, pasajeros de las varias rutas y me dicen dos que tres que han vivido abuso de la Guardia Nacional ahí en Sonoyta. Más, todavía más han sufrido más. A los viejecitos, se suben estos oficiales, que no se sabe si son o no son, pero ellos dicen que son ahí de la Guardia, y se suben y a las señoras mayores las lleva… Suben a una mujer prepotente, una oficial prepotente por ahí, ahí van varias veces que son dos, una de ellas las apachurra y las lleva al baño para esculcarlas, que si qué tienen Son abusivos. [] les quitan su dinero… se los han quitado, y el mismo chofer le reclama a la oficial y al encargado de oficial ahí que por qué hacen esa fechoría con las señoras mayores”, denunció y pidió un “jaloncito de orejas” para la Guardia Nacional.

Al respecto, Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, respondió: “Desde que se integró la Guardia Nacional se incrustó en esta guardia personal de lo que era la ex Policía Federal, y principalmente los que se encargan de la seguridad de carreteras, que son quizá los que usted está refiriendo. A través de estos años hemos recibido una serie de quejas similares en cuanto a la actuación de este personal que se encarga de patrullar, de dar seguridad en todas las carreteras del país”.

Finalmente, confirmó que existe un programa de sustitución de personal. “Es decir, personal que viene de procedencia militar o naval, es dado de alta ya en la nueva Guardia Nacional. Hemos ido poco a poco sustituyendo a este personal en los estados y aquí en lo que es Sonora y Sinaloa son los estados que próximamente estaremos relevando a las personas que están de responsables de esta actividad”.

