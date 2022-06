Alito Moreno es reelegido como presidente de la COPPPAL para el periodo 2022-2026

Tras ser reelecto por unanimidad al frente de la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América América Latina y el Caribe (COPPPAL) por cuatro años más, Alejandro Moreno Cárdenas advirtió que gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hará todo lo posible para no entregar el poder en 2024, “pero no se lo vamos a permitir”.

En su discurso, el presidente del PRI aseguró que la oposición ganara las próximas elecciones presidenciales, a pesar de los intentos de Morena de imponerse ilegalmente.

“Se quiere mantener en el poder para no ser derrotado en las elecciones de 2024. Trata por todos los medios de destruir nuestro marco electoral y la integridad de las oposiciones y a este paso, cuando los derrotemos en las próximas elecciones presidenciales, estará dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para no entregar el poder. Lo advertimos desde ahora, pero no se los vamos a permitir”, sentenció.

Ante representantes de 69 países de la región, consideró que “en México se viven horas oscuras, las oposiciones políticas y la ciudadanía que no comparte los propósitos del populismo autoritario del gobierno, sufre una andanada de acciones represivas”.

Moreno Cárdenas afirmó que el gobierno mexicano atenta contra la democracia, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral, a quienes expresó su respaldo.

“A quienes impulsan esas acciones desde aquí les decimos que no nos intimidan que sus agresiones serán neutralizadas y que somos más quienes queremos vivir en un México de libertad y democracia, dispuestos a defender el país de nuestras hijas y de nuestros hijos de todo intento de una tiranía”.

Denunció que el país padece un gobierno, que no obstante haber surgido del voto democrático, vulnera la libertad de expresión, conculca derechos ciudadanos, y trata de destruir tanto órganos electorales como partidos políticos, y organizaciones civiles, sin otro fin que mantenerse en el poder.

El presidente de la COPPPAL y del PRI arremetió el populoso en América Latina, cuyos líderes dijo, miran por el espejo retrovisor y nos quieren llevar a un pasado que ya creíamos superado.

Advirtió que actualmente en la región existen líderes carismático que fortalecen su camino hacia una tiranía, “para hacerlo, indebidamente echan mano del gobierno que la ley les otorga para servir a la ciudadanía, comenzando por judicializar la política y politizar la justicia, convirtiendo la ley y la fuerza coactiva del Estado en un arma de lucha contra quienes se les opongan”.

Ante representantes de partidos social demócratas dijo que cuando se creía sepultado el fantasma del Estado represor, “se manifiesta amenazante invocado por un gobierno autoritario, extraviado e irresponsable”.

Al acto, realizado en el exconvento de San Hipólito, asistió el expresidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora.

