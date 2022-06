‘Sin mejor servicio no hay aumento tarifario’, responde Sheinbaum a transportistas

Luego del bloqueo de transportistas en diversos puntos de la Ciudad de México este jueves 2 de junio, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que ‘no hay justificación’ de dicha movilización pues el apoyo se ha brindado.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, la mandataria capitalina explicó que desde 2020 se han otorgado apoyos a los conductores del transporte público concesionado, que tienen que ver con bonos de combustible, dinero para la sustitución de unidades, condonación de pagos por trámites anuales para la regularización, entre otros.

No obstante, aseguró que el gremio ha incumplido con lo que se les pide a cambio, como poner en orden la cromática, no colocar vidrios polarizados, mantener en buen estado las unidades, que trabajen uniformados y no viajen con acompañantes, así como que manejen de manera responsable y moderen la velocidad.

“La ciudadanía no me dejara mentir y me dará la razón, ellos no han cumplido. Se trata de poner en orden el transporte concesionado en la ciudad” — - dijo.

Tarifa del transporte público en CDMX, la más baja

Sheinbaum Pardo reconoció que la tarifa del transporte público concesionado en la Ciudad de México es la más baja en comparación con los demás estados de la Repúblico, sin embargo, aseguro que se han dado apoyos ‘como en ningún otro lado’.

“No hay justificación para el paro que están llevando a cabo. Rechazamos el aumento excesivo que están solicitando. Cualquier demanda de aumento debe estar asociada a un cumplimiento estricto de un mejor servicio para la ciudadanía” — - enfatizó.

En tanto, indicó que la mesa de diálogo sigue abierta, ‘pero debe haber un compromiso para mejorar el transporte público de la ciudad’.

Los transportistas, según el gobierno capitalino, está pidiendo un aumento de 5 pesos al costo del pasaje, ‘algo inaceptable para la economía de las familias’.

