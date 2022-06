No fue una movilización tan grande: Martí Batres sobre bloqueo en CDMX

En el bloqueo que realizaron transportistas este jueves en diversos puntos de la capital del país participaron alrededor de mil personas, cifra menor a la que esperaban autoridades de la Ciudad de México y por lo que consideraron que el gremio tuvo poca respuesta a su convocatoria.

En un corte de las afectaciones, el secretario de Gobierno local, Martí Batres, señaló que fueron menores los impactos que tuvo la movilización de los conductores del transporte público concesionado, quienes piden un incremento al costo del pasaje de entre tres y cinco pesos, lo cual ha sido rechazado por el gobierno de esta entidad.

Según las declaraciones de Batres, se pensaba que iban a ser más las zonas afectadas y que la protesta iba a durar hasta cerca de las 15:00 horas; sin embargo no fue así, la liberación de todas las vialidades se dio alrededor de las 11:00 horas.

“Había una expectativa mayor, se pensaba que iba a ser un movilización mucho mayor y con más puntos de bloqueo, afortunadamente no fue así, no fue una movilización tan grande, no hubo tantos puntos de bloqueo y tampoco duraron tanto tiempo”

— - señaló.