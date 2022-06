Transportistas llegan al Zócalo tras mega bloqueo en la CDMX

Conferencia de transportistas en el Zócalo capitalino para exigir un aumento a la tarifa. CIUDAD DE MÉXICO, 02JUNIO2022.- Tras los cierres realizados en las distintas entradas a la Ciudad de México, dirigentes de transportistas ofrecieron conferencia de prensa en el Zócalo para presentar sus peticiones al gobierno de la capital. Exigen un aumento de al menos 3 pesos en la tarifa y de no cumplirse volverán a tomar acciones. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Cerca de las 12:34 horas comenzaron a llegar integrantes de Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) al Zócalo de la Ciudad de México.

Operadores y concesionarios de dicha agrupación bloquearon diversos puntos de la capital para exigir un incremento a la tarifa de 3 pesos —la actual es de 5, con lo que buscan que sea de 8—, toda vez que el Gobierno de la Ciudad de México descartó el alza, al argumentar que protege la economía de las familias.

Esta movilización se dio en medio de versiones encontradas. Los transportistas aseguran que había un acuerdo basado en reuniones del 6 y 22 de abril para subir la tarifa, incluso que en mayo, el secretario de Gobierno, Martí Batres, se comprometió a ello.

El funcionario negó que exista ese convenio: “No ha habido ningún acuerdo con ninguna organización y no ha habido ninguna decisión del Gobierno de la Ciudad al respecto. Entonces, que ellos salgan a anunciar un acuerdo que no se ha dado, o una decisión que correspondería al gobierno, evidencia pues que se trata de algo falso”.

Reafirma gobierno de la CDMX su rechazo a aumentar tarifa

Ayer miércoles, en conferencia de prensa, junto con el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, afirmó que no se puede aceptar la demanda de 5 pesos más —los transportistas han dicho que son 3— ni homologar la tarifa con la que tiene el Estado de México.

Dijeron estar abiertos al diálogo y sobre si hay una posibilidad de aumentar la tarifa, insistieron que la respuesta es negativa en los términos solicitados y más con el amago del bloqueo.

En entrevista, el vocero de la FAT, Nicolás Vázquez, informó que autoridades del Gobierno capitalino no se han acercado con ellos en lo que va de la semana, por lo que continúa firme el bloqueo de vialidades, que no será a través del despliegue de unidades, sino serán los operadores y concesionarios quienes cierren el paso.

