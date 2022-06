Escasez de trabajadores amenaza la recuperación económica del mundo

La recuperación económica en el mundo, tras la pandemia de Covid-19 y ante los efectos de la guerra entre Ucrania y Rusia, está complicándose aún más, debido a la escasez de trabajadores. Ejemplo de ello ocurre en Reino Unido, donde -por primera vez desde que hay registros- el mes de junio comenzó con más ofertas de empleo que personas sin empleo.

Esta situación ha sido impulsada principalmente por un aumento de casi cuatro veces en las vacantes de empleo a alrededor de 1.3 millones desde el verano de 2020, cuando se permitió la reanudación de la actividad económica al final del primer bloqueo COVID.

El récord de vacantes podría parecer algo positivo para mantener el bajo nivel de desempleo. Pero los empleadores de todos los sectores de la economía están luchando para cubrir las vacantes, lo que limita la recuperación económica.

Como en el Reino Unido, esta situación se repite en otros países. España, por ejemplo, concederá más visados de trabajo frente a la escasez de mano de obra. En el país está previsto flexibilizar las normas de los permisos de trabajo para extranjeros, señaló el pasado viernes José Luis Escrivá, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el fin de hacer frente a la escasez de mano de obra en sectores clave como el turismo y la construcción, que amenazan su recuperación económica.

La escasez de mano de obra en España se ha registrado en los sectores del turismo, la agricultura, la construcción y la tecnología. Por lo tanto, tiene previsto permitir a unos 50 mil estudiantes extracomunitarios compaginar sus estudios con el trabajo.

¿Por qué ocurre esto? “Lo que no se puede negar es que el mercado de trabajo se ha reestructurado de varias maneras importantes e interrelacionadas en un periodo relativamente corto, no sólo con el Brexit, sino también gracias al rápido aumento del trabajo en línea a distancia, la interrupción de las cadenas de suministro mundiales y la enfermedad relacionada con el Covid-19”, explica la situación británica el profesor Donald Houston, profesor de Geografía Económica de la Universidad de Portsmouth, en Reino Unido.

“Los lugares del Reino Unido en los que se concentran las vacantes de empleo pueden experimentar fuertes contracciones económicas si no son capaces de atraer a más trabajadores pronto. Sin embargo, las zonas que han experimentado un descenso o un débil crecimiento de las vacantes en comparación con antes de la pandemia también son motivo de preocupación, ya que pueden haberse visto más afectadas por cuestiones como las cadenas de suministro globales y la pandemia y pueden no tener suficientes puestos de trabajo para todos”, añade Houston.

El especialista concluye que, para ayudar a las zonas que necesitan más trabajadores, habrá que encontrar soluciones creativas, como que los empresarios ofrezcan paquetes atractivos que incluyan formación y trabajo flexible, y que las autoridades locales y nacionales garanticen una disponibilidad local adecuada de viviendas asequibles.

“Los países necesitan “reconstruir mejor”, en términos de protección del empleo y productividad. El aumento de la productividad (por ejemplo, a través de la inversión en infraestructura, habilidades y tecnología) puede permitir la recuperación económica en el contexto de una fuerza de trabajo más pequeña. El coronavirus nos ha mostrado lo vulnerables que son las cadenas de suministro en una economía global altamente interconectada. Esto exige no el aislacionismo, sino la cooperación mundial” — Donald Houston, Universidad de Portsmouth, Reino Unido

Escasez de trabajadores también llega al sector médico global

“Nuestra reciente investigación sobre las protestas de los trabajadores sanitarios demuestra que los países de todo el mundo se dirigen hacia una crisis de personal”, explica a Publimetro Sorcha A. Brophy, profesora adjunta de Política y Gestión Sanitaria de la Escuela de Salud Pública Mailman, en la Universidad de Columbia, Estados Unidos.

“Los trabajadores de la salud han aprovechado la pandemia de Covid-19 para llamar la atención sobre problemas documentados desde hace tiempo, como los salarios inadecuados, las malas condiciones de trabajo y la escasez de personal. Estas condiciones significan que los trabajadores sanitarios de todo el mundo están abandonando la plantilla en un número sin precedentes”, añade Brophy. “Esto es particularmente notable en los países de ingresos bajos y medios, donde los trabajadores sanitarios están dejando sus países de origen para cubrir las vacantes en los países de ingresos altos”.

La especialista concluye que estas tendencias se observan no sólo entre los trabajadores de la salud, sino entre los de muchas industrias. “Para algunas industrias -como el sector de la salud- la escasez de trabajadores ha ido en aumento durante muchos años. El COVID-19 ha expuesto y agravado este problema, pero no lo ha creado, y el problema no va a desaparecer. Si los gobiernos no toman medidas decisivas y pronto, puede ser demasiado tarde para abordar esta crisis”.

3 PREGUNTAS CON

Donald Houston, profesor de Geografía Económica de la Universidad de Portsmouth, Reino Unido.

Donald Houston. Profesor de Geografía Económica de la Universidad de Portsmouth, Reino Unido. (Cortesía)

¿Cree que en otras partes del mundo se producirá una crisis laboral como la del Reino Unido?

Al principio, la pandemia del coronavirus tuvo un impacto similar en todo el mundo: grandes contracciones en las horas trabajadas y en el número de personas empleadas. A esto le siguió rápidamente una caída global del 2% en el tamaño de la mano de obra, con cierta recuperación en los últimos meses. La reducción del tamaño de la mano de obra en todo el mundo no se debe a las muertes por Covid-19 (que se produjeron en su inmensa mayoría entre personas mayores), sino que se debe principalmente a la mala salud (por ejemplo, Covid de larga duración y complicaciones derivadas de Covid).

A partir de entonces, el empleo en los países más ricos ha tendido a recuperarse más rápidamente, lo que a veces ha provocado escasez de mano de obra debido a la reducción del tamaño de la población activa relacionada con Covid. En los países más pobres, la recuperación del empleo ha sido más lenta, debido al menor acceso a las vacunas y a las menores medidas de protección financiera de emergencia durante el “cierre” para proteger los puestos de trabajo y los trabajadores.

¿Cuáles son las características de la crisis de los trabajadores del Reino Unido? ¿Por qué se ha producido?

Como en la mayoría de los países, muchas personas han abandonado la mano de obra debido a la mala salud y a la jubilación anticipada. Esta última se ha bautizado a menudo como “La Gran Jubilación”, pero numéricamente sólo es la mitad de importante que la enfermedad (unos 70 mil prejubilados frente a unos 140 mil enfermos de larga duración).

Por tanto, “La Gran Enfermedad” podría ser más apropiada. En el Reino Unido, la reducción de la mano de obra se ha agravado debido a la salida de la Unión Europea a principios de 2021, con unos 100 mil trabajadores comunitarios menos en el Reino Unido que antes de la pandemia. La demanda de mano de obra (es decir, todo el empleo más las vacantes) es casi exactamente igual que antes de la pandemia, por lo que la escasez de mano de obra no se debe a una economía en auge, sino a una reducción de la oferta de trabajo.

¿Cuál cree que es el camino que debe seguir la solución a este problema? Tanto en el Reino Unido como a nivel mundial, por si esto ocurre en más países.

Las vacantes de empleo que quedan sin cubrir durante mucho tiempo provocan una contracción de la producción económica, ya que las empresas no pueden producir tantos bienes y servicios. Por tanto, la escasez de mano de obra es una amenaza para la recuperación económica, incluido el crecimiento del empleo a largo plazo. Los países más pobres necesitan toda la ayuda posible para el acceso a las vacunas con el fin de reducir la necesidad de los “cierres” económicamente perjudiciales.

Las vacunas también reducen el absentismo laboral relacionado con la salud y la retirada permanente de la mano de obra. Otras soluciones son la protección de los ingresos y el empleo para quienes no pueden trabajar temporalmente debido a Covid y Long Covid y sus empleadores. Las políticas de salud laboral pueden ayudar a los empresarios a encontrar formas de adaptar los puestos de trabajo para que los trabajadores con Covid largo puedan continuar, por ejemplo, permitiéndoles hacer descansos, evitar ciertas tareas o trabajar desde casa.