Acusan a maestro de preescolar de violar a 2 niñas en Edomex

Padres de familia protestaron frente a las instalaciones del Centro de Justicia de San Agustín, ubicado en el municipio de Ecatepec, para exigir que sea detenido un profesor de preescolar localizado en la colonia Rinconada de Aragón, porque habría violado a dos niñas de seis años de edad.

Te puede interesar: Alumnos de sexto de primaria abusan de niño de primer grado; agresión fue subida a TikTok

Los inconformes acudieron por la mañana al plantel “Cinteotl” para exigir a la directora y a la profesora del grupo donde están inscritas las menores de edad en el tercer grado para que les entregaran al maestro de música, identificado como Héctor “N”, pero les dijeron que no se había presentado a laborar desde el lunes pasado.

Los padres iracundos sacaron a las docentes y las acusaron de proteger al supuesto responsable de abusar sexualmente de dos de las alumnas en fechas distintas.

Pidieron el apoyo de elementos de la Policía Municipal y las trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en San Agustín.

“La directora y la maestra están protegiendo al profesor que violó a las niñas, de hecho ahorita ya las detuvieron por encubrimiento fue la Policía Municipal quien las detuvo, pero el maestro quien las dañó no está, desde el lunes el profesor ya no se presentó”, relataron.

Padres de familia piden que autoridades intervengan

Hasta ahí llegaron los padres quienes portaban cartulinas para exigir la intervención de las autoridades ministeriales. De acuerdo con los testimonios, el viernes pasado los padres de una de las menores acudieron al Ministerio Publico de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, donde iniciaron una denuncia por la presunta violación de su hija de 6 años de edad.

Por si no lo viste: Alumnos del Tec de Ecatepec bloquean vialidad por presunto acoso de un profesor

“La niña llegó con sangrado vaginal el viernes y por eso la llevaron al médico y certificó que había sido violación y que era la segunda vez”, contaron.

Manifestantes protestan en el Centro de Justicia de San Agustín en el municipio de Ecatepec, Estado de México; exigen que sea investigado el caso de una presunta violación en un kínder. #PorLasMañanas con @karlaiberia | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo pic.twitter.com/MU2Jl6n7hY — Foro_TV (@Foro_TV) June 9, 2022

La querella la presentaron en la alcaldía capitalina porque el seguro médico que tiene la familia es para que sean atendidos en una clínica de la Ciudad de México, por eso fueron ante las autoridades ministeriales de esa entidad a denunciar los hechos aunque supuestamente ocurrieron en el territorio de Ecatepec, Estado de México.

El maestro es señalado por dos violaciones

El profesor de música también es acusado por los padres de familia de violar a otra niña en febrero pasado, pero ese caso fue ocultado por los directivos del jardín de niños, según los manifestantes.

Te recomendamos: Así quedan las tarifas del transporte en la CDMX a partir del 15 de junio de 2022

“Después de que la mamá levantó el acta salió otro caso de otra niña que fue en febrero, pero no le hicieron caso, no procedió a más”, lamentaron. “Es el maestro de música, ya hay dos carpetas de investigación, una de las niñas ya la certificó un médico legista, y dijo que no era la primera vez que había sido violada la niña”, narró una de las madres que protestó.

Lo más leído: Cofepris alerta por clínicas irregulares de belleza que operan en la CDMX y Edomex

Los padres están molestos con la directora y los otros profesores porque si había ya una denuncia por otro presunto abuso sexual no debieron permitir que el ahora sospechoso continuara en la escuela cerca de los niños.

Los inconformes se apostaron frente a la sede regional de la FGJEM para pedir celeridad en el caso y que el agente del Ministerio Público solicite a un juez una orden de aprehensión para capturar al mentor, quien se habría dado a la fuga.

“La denuncia la levantaron en la Gustavo A. Madero y nos comentan que la carpeta de investigación va a tardar de uno a dos meses en llegar. Nosotros lo que queremos es que nos puedan agilizar para que traigan la carpeta a Ecatepec y se pueda detener al maestro”, explicaron.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: