Omar Fayad niega que AMLO le ofreció una embajada; asegura que nunca traicionaría al PRI

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad negó que tenga algún ofrecimiento por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para ocupar una embajada, ya que le es leal al PRI.

Te puede interesar: Tachan de traidores a Murat y Fayad por ‘entregar’ Oaxaca e Hidalgo a Morena

Así como otros priistas que han ocupado algún cargo en la administración federal tras acabar su mandato. El gobernador, refrendó su lealtad al Partido Revolucionario Institucional pese a los resultados de las elecciones del pasado 5 de junio.

“Es un despropósito, quien lo diga que presente una prueba si hay una invitación para mi o no, hasta este momento yo no he recibido ninguna invitación, y no me parece extraño que cualquier presidente de la República pueda invitar a quien quiera a representar a México, no es un asunto partidista, sin embargo, yo sé que quienes lo dicen es para tratar de señalar algo de mi persona y por más que quieren señalar no lo van a lograr”, dijo en un evento público desde Zempoala.

Fayad y AMLO

Después de las elecciones en las que ganó Julio Menchaca, aspirante de Morena, el mandatario hidalguense, señaló que la gente ya habló en las urnas y es algo que todos los partidos deben reflexionar.

Puedes revisar: El mejor regalo para este día del padre está en Sanborns

“Nos da tristeza los resultados que tuvimos, pero nos debe de generar una autorreflexión para ser mejores, es evidente lo que la gente señaló en las urnas, los resultados hablan por sí mismos, y nos dicen muchas cosas que tenemos que oír, la gente pidió un cambio, eso es evidente”, dijo.

Además, aseguró que durante 18 años el PRI le “negó” llegar a la gubernatura de la entidad y pese a ello, agregó, nunca incurrió en una traición contra el partido.

Omar Fayad, concluyó que nunca ha “apuñalado” por la espalda a nadie a pesar de que pueda existir ciertas diferencias.

Lo más leído de Publimetro: ¿Quién es Julio Menchaca, virtual ganador a la gubernatura de Hidalgo por Morena?