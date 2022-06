Dokic reconoce que casi se suicida y que sufre de depresión

MELBOURNE, Australia (AP) — La extenista profesional Jelena Dokic reconoció que casi intentó suicidarse recientemente y ha estado lidiando con depresión y ansiedad.

Dokic, quien alcanzó las semifinales de Wimbledon a los 17 años en 2000 y llegó a ser la número 4 del ranking de la WTA, escribió el lunes en Instagram: “Constantes emociones de tristeza y dolor que no me dejan y mi vida ha sido destruida. Me culpo a mi misma, no creo que merezca que me quieran y tengo miedo”,

Dijo que “casi salta del balcón de un 26mo piso y me quito la vida” en abril.

“Me salí del borde yo misma, no sé ni cómo lo logré. Recibir ayuda profesional me ha salvado la vida”, dijo la deportista de 39 años.

“Esto no es fácil de escribir, pero siempre he sido abierta, honesta y vulnerable con todos ustedes y realmente creo en el poder de compartir nuestras historias para ayudar a superarlas y ayudarnos unos a otros”, agregó. “Escribo esto por que sé que no soy la única que está luchando, sólo que sepas que no estás solo”.

En su autobiografía publicada en 2017, Dokic aseguró que su padre la golpeaba y pateaba constantemente. La jalaba del pelo, le escupía en la cara y la monospreciaba con insultos. Su padre fue su entrenador.

En su mensaje del lunes concluyó diciendo: “No tengas vergüenza de lo que sientes. Está bien sentirse de esta forma y puedes volver de ahí. Es posible, sigue creyendo. Los amo a todos y aquí está por pelear y sobrevivir para vivir y ver otro día. Regresaré más fuerte que nunca”.