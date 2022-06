Monreal señala acto anticipado de campaña de Morena por mitin en Toluca

Luego de faltar al evento de Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), organizado el domingo pasado en Toluca, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el evento morenista es considerado por la Constitución como un Acto Anticipado de Campaña, por lo que está prohibido por ley.

Ricardo Monreal no asistió al evento político, que tuvo lugar en la explanada del Teatro Morelos, en el que se reunieron senadores, diputados federales, secretarios y gobernadores morenistas, con el fin de dar a conocer los próximos pasos rumbo a las próximas elecciones en el país.

En su lugar, el senador morenista hizo acto de presencia en la entrega floral al poeta zacatecano Ramón López Velarde, en la Rotonda de las Personas Ilustres, en la Ciudad de México.

Monreal Ávila dijo que a pesar de haber señalado que el evento político fue inconstitucional, no denunciará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) lo sucedido porque sería una ‘confrontación directa’ con miembros del partido al que pertenece.

Asimismo, el morenista zacatecano sostuvo que “No basta con que pidas permiso o que se te exente el pago del día. No, la función no tiene descanso. La función no tiene descanso, todos son días en los que no puedes quitarte la camiseta por la noche y ponértela en la mañana. Esa es la naturaleza jurídica de ‘servidor público’”.

Por otro lado, durante la conferencia matutina de hoy por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de ser cuestionado por no haber invitado a Monreal al evento morenista, respondió que “eso si ya no, hasta allá no llego. Pero hay que invitarlo, a todos. También a Esteban, a Ricardo Monreal, a Tatiana... Hay compañeros de primera”.

