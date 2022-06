PAN rechaza aprobación de reformas de AMLO y le pide frenar promoción de ‘presidenciables’

Marko Cortés. El dirigente del PAN aseguró que no pasarán las reformas de AMLO. (Graciela López/Cuartoscuro)

Después de que los dirigentes de los partidos de oposición, PRI-PAN-PRD, aseguraran que entrarán en una moratoria constitucional para no autorizar ninguna de las reformas constitucionales planteadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el mandatario replicó a sus adversarios que no perciban sus salarios si no van a legislar.

Por tal razón, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, se pronunció nuevamente en contra de los dichos del titular del Poder Ejecutivo, al que le respondió que tomen en cuentan las iniciativas presentadas por el blanquiazul, que se han encargado de relegar en el Legislativo.

Al respecto, Cortés le pidió a López Obrador que no se adelante a los tiempos electorales indicados en la ley sobre los candidato presidenciales de su partido Morena y se ponga a trabajar en los asuntos que más preocupan al país.

“Le exigimos al presidente que deje de andar adelantando procesos electorales y promoviendo ilegalmente, dicho por usted, a sus corcholatas, mejor póngase a trabajar a favor de México porque a partir de su gobierno estamos peor en economía, seguridad y salud”, explicó a través de un video difundido en sus redes sociales.

En este sentido, pidió que se desbloqueen las propuestas de Acción Nacional y se aprueben, como la planteada en materia de energías renovables para que se promueva la posesión de paneles solares en cada hogar del país.

Sobre la reforma electoral planteada por AMLO o la incorporación de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el PAN descartó que el partido vaya a emitir su voto aprobatorio, pero seguirá con su trabajo legislativo.

