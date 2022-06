Artista pide ayuda para frenen difusión de fotos desnuda en los baños del AIFA

AIFA. La modelo asegura que la sesión de fotos era un proyecto de colaboración donde no iba a ganar un peso. (Especial)

La artista Samanta Rubí Quiroz denunció este lunes que fue engañada por las personas que le hicieron una sesión de fotos, en donde aparece en ‘body paint’ y cuyas están siendo exhibidas sin su consentimiento en los baños temáticos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Mediante un video que se hizo viral en redes sociales, Ruiz Quiroz denuncia como fue el procedimiento de la estafa en la que cayó, por lo que pide desesperadamente ayuda al sentirse vulnerable.

“Me han estado mandando fotos de mi desnuda donde aparezco en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles con pintura corporal, en donde me siento muy vulnerable. Me siento muy triste por la forma en que se dieron estas sesiones de fotos, ya que fui engañada y estafada por las personas que me las tomaron”, dio a conocer.

Asimismo, explicó que las personas que la contactaron por redes sociales le hicieron una propuesta en donde le comentaron que no ganaría ni un peso. “Resultaron aprovecharse de mí, de mi inocencia, para vender esas fotos; resulta que no tengo derecho a nada”, reprochó.

🎥Video | Las fotografías de la artista Samanta Rubí Quiroz donde posa desnuda fueron usadas sin su consentimiento para los baños del aeropuerto de Santa Lucía.



Las imágenes que ella recrimina hacen alusión a la Catrina, figura que es exhibida en uno de los 36 sanitarios en el aeropuerto que representan tradiciones y costumbres de la cultura mexicana.

