Estudiantes y maestra del Conalep ganan medalla de oro al crear block a prueba de balas

Estudiantes y maestra del Conalep Tampico en Tamaulipas lograron la medalla de oro en el certamen ‘Informatrix World Finals’ al crear block ligero y ecológico, el cual es a prueba de balas y resiste una caída de tres metros de altura.

De acuerdo con María Fernanda Mariño Salas y Luis Fabián Torres Muñoz, alumnos de la carrera de técnico en química industrial del Conalep campus Tampico, así como a su maestra Rocío de Leija Pimienta, el proyecto trata de ayudar a las familias más necesitadas y proteger el medio ambiente.

“Es la primera vez que la final mundial sale de Rumania y sale a México, México ganó la sede y es la primera vez entonces pues bien contentos, fue del 3 al 7, acabamos de llegar de Guadalajara, bien felices y contentos con el oro para Conalep Tamaulipas”, comentó con felicidad la maestra Rocío de Leija.

Los tres integrantes explicaron que este block es tan resistente que soporta balas, además de que es sustentable, pues está hecho con papel, agua y una resina natural con lo que se logra obtener el producto.

Estudiantes y maestra del Conalep Presumen orgullosamente su proyecto que los llevo a ganar el certamen internacional. (Especial)

El block de tres kilos, se realiza con papel picado en un 90%, un 10% de cemento, adherente natural y cinco litros de agua; lo que lo hace una pieza ergonómica, térmica y de una alta resistencia, al grado que no se rompe de más de tres pisos de altura, es a prueba de balas, soporta más de 120 kilos de peso por pieza y puede llegar a costar producido en volumen cerca de seis pesos, por lo cual se sienten orgullosos de su creación que han tardado en perfeccionar más de tres años.

“Pues la verdad para mí es un gran orgullo porque yo desde que entré a este plantel de a parte tener buenas calificaciones el poder destacar y estar participando en este proyecto, haberlo formado y trabajado y obtener resultados, es todo un orgullo regresar con un oro”, detalló María Fernanda Mariño.

“No pues para mi es un orgullo porque como mi compañero mencionaba anteriormente yo estaba en confort estaba diciendo no pues ya no quiero y dije ‘qué puedo hacer, pues innovar’ y así entré en este proyecto y así me despejé y ahorita estoy muy alegre, haber conseguido oro en el primer mundial es algo guau”, comentó Luis Fabián Torres.

Los alumnos y la maestra del Conalep participaron del 3 al 7 de junio en Guadalajara Jalisco, en el certamen mundial “Informatrix World Finals” de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, al grado que de 2 mil 500 proyectos de varios países del mundo quedaron más de 170 y de esos lograron obtener con su propuesta la medalla de oro en la categoría de ciencia.

Cabe destacar que tras conseguir la victoria, el concurso nacional del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, los llevará en diciembre de este año al certamen internacional en Turquía con el block ligero ecológico, proyecto en el que varios empresarios ya están interesados en producir a gran escala.

