UNACDMX revira a Batres sobre deportivo Guelatao, “exigimos que nos dejen trabajar”

Luego de que el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, cuestionara el cierre del deportivo Guelatao en la alcaldía Cuauhtémoc por parte de la titular de la demarcación, Sandra Cuevas, lo que aseguró “no tenía sentido alguno”; la Unión de Alcaldías (UNA) emitió un comunicado en el que exhorta al funcionario a que “contribuya a la gobernabilidad y la unidad de la Ciudad y atiendan los espacios de su competencia”.

“La autoridad tenía que determinar si la inversión que se había realizado no había cumplido con su objeto, o si el cierre del deportivo Guelatao no tenía lugar, no tenía sentido alguno”, externó Batres sobre la determinación de inhabilitar por un año que resolvió el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) en contra de Cuevas y agregó, “el órgano de control interno encuentra que se hace sin que se acreditara que hubiera una falla y además de que hay un perjuicio a las actividades”.

La declaración de Batres provocó la reacción de los integrantes de la UNACDMX, quienes aseguraron que los espacios públicos de las alcaldías son responsabilidad de la autoridad de cada demarcación, y reiteraron que “el deterioro y abandono” en el que encontraron los espacios públicos los “obligó a destinar recursos humanos y materiales para devolvérselos a las y los habitantes” de las alcaldías que gobiernan.

Los alcaldes de oposición refirieron que las declaraciones del secretario ponen en evidencia la participación del gobierno de la CDMX en la sentencia contra Cuevas Nieves, e instaron a Batres Guadarrama a que “contribuya a la gobernabilidad y la unidad de la Ciudad y atiendan los espacios de su competencia”, entre los que refirieron a las escuelas y al metro, lo que enfatizaron “requieren mantenimiento urgente”.

“Las declaraciones del secretario Batres evidencian la participación del gobierno en este nuevo intento de destitución de la alcaldesa Sandra Cuevas, electa democráticamente” — UNACDMX.

Con la leyenda “les exigimos que nos dejen trabajar”, el documento fue firmado por los alcaldes Santiago Taboada (Benito Juárez), Lía Limón (Álvaro Obregón), Margarita Saldaña (Azcapotzalco), Sandra Cuevas (Cuauhtémoc), Mauricio Tabe (Miguel Hidalgo) y Alfa González (Tlalpan).

Sigue leyendo en Publimetro: