“Era oportunidad de trabajo”, influencer colombiana responde a chef mexicano que la llamó ‘gorrona’

La influencer colombiana Manuela Gutiérrez ofreció disculpas al chef mexicano Édgar Núñez luego que él la llamó “gorrona internacional” por proponerle comer gratis en su restaurante a cambio de mencionarlo en su cuenta de Instagram.

A través de sus historias de Instagram, la influencer Manuela Gutiérrez, indicó que ella nunca le escribió al chef directamente, sino que solo le mandó mensaje al restaurante.

“Me pareció un restaurante increíble se ve brutal”, dijo.

Manuela indicó que tenía ganas de conocer el establecimiento ya que le pareció muy atractivo y podría ser una oportunidad “increíble” de trabajo.

“Yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero bueno la realidad es que a muchísimos creadores de contenido nos pagan por lo que hacemos”, dijo.

Canjes publicitarios

Además, detalló que a los creadores de contenido como realmente se hace llamar los contactan empresas, restaurantes y hoteles mismos quienes les ofrecen su servicio y les pagan a cambio de publicidad.

“Hay veces en los que también pasa es que nosotros les escribimos y les decimos me parece espectacular hacen canjes publicitarios”, expresó.

Finalmente, Manuela señaló que la propuesta que le hizo al chef no fue con una mala intención y le ofreció disculpas luego de que Nuñez exhibiera a la influencer a través de sus redes sociales.

“Yo no estoy diciendo que me tiene que decir que sí, entiendo completamente que no a todo el mundo le funcionan estas tácticas y es súper entendible, cada quien tendrá su forma de decirlo y de expresar su inconformidad si yo ofrecí a este chef por decirle eso, la verdad es que ofrezco disculpas”, indicó en su historia de Instagram.

Sin embargo, al parecer el chef Édgar Núñez no aceptó las disculpas de la influencer colombiana, ya que mediante un tuit dijo que un ‘influencer’ es “quien no te hace comprar algo, sino quien cambia tu vida”.

Un influencer no es quien te hace comprar algo, un influencer es quien cambia tu vida, quien te ayuda y mejora sin recibir nada a cambio. Mi primer influencer fue mi papá y a mi solo me interesa ser el influencer de mis hijas. Cuenten quien es su influencer favorito? — édgar núñez i magaña  (@EdgarNunezM) June 21, 2022

