Pastelerías en Nuevo León en crisis tras el elevado precio de la harina

Si el desabasto de agua no fuera poco, el alza del precio de la harina pone en crisis a los negocios de pastelerías en el estado de Nuevo León.

Usuarios expusieron su preocupación en redes sociales al ver que la harina aumentó su precio en varios supermercados, ocasionando el negocio pastelero se vea afectado gravemente.

Costos de la harina

Publimetro México constato a través de páginas oficiales de algunos supermercados la variación de precios en el kilo de harina.

Uno de los productos más baratos del kilo de harina de trigo es de las marcas Selecta y Great value, la cual ronda entre los $15.50 a los $26.50.

Puedes revisar: 5 razones para estar conectado en todo momento

“Ya es insostenible los precios de la pastelería. A veces me siento mal al cotizar porque hasta a mí me parece caro, pero la situación no da para más. Incluso al final salgo decepcionada porque siento que trabajo mucho para lo que en realidad queda de ganancia. Solo por lo de esa foto son $384 y porque la harina la compré en $21 en otro lado, recordando que meses atrás estaba en $11-12 por kilo y ahora $21-25, pero también por andar buscando ofertas, gasto, gasolina y tiempo”, expuso una usuaria en redes sociales.

Harina

Cabe recordar que una de las causas por el elevado incremento de la harina es debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, pagando factura la importación de granos básicos.

La harina es uno de los productos que más impactó por el encarecimiento de los granos, el Inegi indicó que en marzo este insumo presentó un alza del 20.24 por ciento anual, 2 veces el aumento anual del 9.7 por ciento que tuvo en el tercer mes del 2021.

Lo más visto de Publimetro TV