Yo sí sería una jefa de gobierno que metiera orden: Xóchitl Gálvez

A dos años de la elección para competir por la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, y en un momento en el que la campaña cobra cada vez más fuerza, existe una persona que alza la mano para gobernar con “orden” en la ciudad. Xóchitl Gálvez, senadora, ex jefa delegacional de Miguel Hidalgo (2015-2018) y ex titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2000 a 2006) en el gobierno de Vicente Fox, recientemente ha destacado en las encuestas como favorita por parte de la oposición para llegar al cargo.

En el interior de su oficina en el Senado de la República, y junto a una escultura del Árbol de la Vida, Xóchitl Gálvez se sentó con Publimetro para conversar sobre sus propuestas para poner orden y combatir los principales problemas en la capital del país, para jugar lotería y para contarnos cómo vivió el triunfo del Cruz Azul -equipo del que es una de las aficionadas más reconocidas- en la Supercopa 2022.

Senadora muchas gracias por recibirnos. Primero, lo primero, ¿Cómo vio el partido de Cruz Azul en la Supercopa?

– ¡Chingón! [risas] ¡Campeón de campeones! La verdad es que me encantó la portada de Publimetro, un equipo de la ciudad y pues ganarle al campeón. Hay a quien no le gusta porque dicen que era Campeón de Campeones el Atlas, pero tenía que jugar con alguien y jugó con el Cruz Azul y les ganamos y bien ganado.

¿Cómo ve al Cruz Azul para el próximo torneo?

– Mira, yo tenía muchas dudas, pero ayer les vi (al menos) una actitud distinta y eso me gustó. Otra actitud, mucho más ofensiva, mucho más dispuesto. De hecho, debieron de haber ganado en el tiempo regular porque ahí fallaron un par de goles, pero bueno ganaron en penales y para eso también se requiere temple.

Definitivamente las expectativas son altas, tanto en el fútbol como en la política. Y en este otro rubro quiero preguntarle, estamos por concluir la primera mitad de 2022, ¿Qué corte de caja puede hacer de cómo va nuestro país?

– Mira, es un año complicado. No logramos contener la inflación. La receta de la inflación, es subir la tasa de interés, pero la gente que tiene deudas en tarjeta de crédito, que tiene que crecer su negocio, pues el dinero le va a costar mucho más caro. Entonces eso me parece difícil para la gente. Pero, por otro lado, los que menos tienen son los que más caro pagan la inflación, porque los productos cada vez están más caros.

A nivel nacional, la inseguridad es gravísima como con el asesinato de los jesuitas. Eso sí me parece que es un parteaguas en la estrategia de seguridad del presidente, aunque él sostiene que va por buen camino. No puede ir por buen camino cuando, hoy, ya hay más muertos que todo el sexenio de Calderón. Entonces, algo no está bien, pero bueno, el presidente es un poco necio y no lo vamos a hacer cambiar de forma de ser.

En materia de empleo, aunque la cosa mejora, pues no acaba de recuperarse. Hemos visto que, de muchas personas que tenían ahorros, el 40% acabaron con sus ahorros con la pandemia. Para aliviar a sus enfermos tuvieron que vender, echar mano de sus Afores y eso va a ser una crisis en algunos años. Tenemos que tener una estrategia de cómo vamos a hacer para que las personas que se quedaron sin Afore puedan recuperarla y no tener una tercera edad terrorífica.

Un tercer tema que yo quiero poner en la mesa es la escasez del agua. Creo que es otra cosa que ha marcado el semestre. Vemos con preocupación a Nuevo León y en la Ciudad de México siempre ha tenido problemas de escasez de agua. Hay que preguntárselo a la gente de Iztapalapa y de estas zonas que tienen siempre este problema del agua. Nuevo León es el destino que puede alcanzarnos en la Ciudad de México si no hacemos algo.

Xóchitl Gálvez La senadora presumió que en la portada de Publimetro se destacó el triunfo de su equipo favorito, el Cruz Azul. (Ángel Cruz / Publimetro )

Estamos a dos años de las elecciones de 2024 y vemos que las encuestas le posicionan bien aquí en la capital, ¿qué opina de eso?

– [Risas] Bueno, fue una sorpresa la encuesta de El Financiero, hay otras encuestas, pero esa es una encuesta seria. Y seguramente va a haber otras encuestas donde no me pongan en primer lugar y pongan a otro personaje, porque así es esto. Puedes tener un mes bueno y subes en las encuestas, pero el siguiente mes bajas.

En general, estoy y voy a estar por varias razones. Una, porque ya estuve en un gabinete federal. Dos, porque ya fui jefa delegacional y fui un tanto polémica. La gente se enteró con el famoso Periscope, donde tratamos de que la gente no tirara la basura, de que la gente no se pusiera en doble fila, que no apartaran lugares, que luego generaban muchas violencias o que los funcionarios públicos no pusieran a sus escoltas en cualquier lugar. Todo eso marcó como una pauta de lo que buscábamos, que era ordenar la calle.

Ahora, como senadora, me ha tocado jugar un papel de oposición. Un papel complicado, difícil, pero bueno se demuestra que tengo carácter, tengo conocimiento de temas como energía, como medio ambiente, cambio climático -que por cierto, es uno de los problemas de la ciudad por la contaminación de la termoeléctrica de Tula-. Entonces, ahí sí, tengo las faldas bien puestas (o los pantalones) para levantar la voz y defender a los capitalinos de tanta mugre que nos echa CFE a la Ciudad de México.

Ahí estoy, ahí voy a estar y yo espero que trabajemos. Que no nos distraigamos. Hoy, como verás, prácticamente no viene nadie al Senado, pero yo aquí estoy todos los días porque todos los días trabajo. No porque haya interrupción del período tu servidora se dedicará a hacer campaña. Eso sí que no. En este momento estoy trabajando una iniciativa para derogar algunos artículos en las leyes de migración, para que ya no le pidan a las personas que tienen un aspecto indígena o centroamericano, su identificación por su apariencia física.

Regresando un poco al tema de la Ciudad de México, ¿cuáles considera los tres mayores problemas de la Ciudad de México? También, ¿Cuáles cree que son áreas de oportunidad?

– A ver, tres. Son varios, pero voy a hablar de tres. Agua. Es un área de oportunidad para captar el agua de lluvia que cae a torrentes. Empezar por hacer un drenaje pluvial e infiltrar el agua que más se pueda. Que las casas tengan captación de agua de lluvia que se filtre y la utilicen, al menos, seis meses del año para que no sigamos sobreexplotando el acuífero de la ciudad. Y que tratemos la mayor cantidad de agua, la reutilicemos en muchas cosas: la podemos reutilizar en Xochimilco, podrían ser utilizadas para la agricultura. Mucha de la comida la podíamos producir -de manera segura- en la ciudad. Tenemos tierra en Milpa Alta, por ejemplo.

Como ingeniera he estudiado muchos años el tema y tengo una propuesta muy clara de qué hacer con el tema del agua. Lo hice como jefa delegacional, hice los primeros jardines infiltrantes, la primera cancha infiltrante y es una solución.

Dos: la movilidad. No puede ser que la gente se vaya a vivir hasta el Estado de México porque no hay manera de quedarse aquí en la ciudad. ¿Por qué la gente se va? Porque la gente ya no quiere desarrollos inmobiliarios porque no hay agua y porque hay muchos coches. Entonces, hazlos sin coches. Que no tengan estacionamientos para que ya no lleguen coches a colonias la Escandón.

Haz departamentos para jóvenes y que se mueven en bicicleta, en Metro y en transporte público. Hay que sacar a los coches de la ciudad en colonias como la Escandón, como la Roma, como la Condesa, a través de incentivar el uso de la bicicleta y del transporte público.

Necesitamos acelerar el transporte público: más Metro y Metrobús, pero más Metro que no se caiga, o sea, bien diseñado, bien construido, bien mantenido. Hay que darle mantenimiento a la infraestructura que está y construir mucho más sistemas de movilidad y electromovilidad, o sea, movilidad eléctrica. Ese es -para mí- el gran tema y obviamente ir hacia el tránsito inteligente. Hay que tratar de sacar el coche lo más que se pueda, pero para eso hay que ofrecerle a la gente otras alternativas.

Obviamente se van a enojar los de los coches, pero creo que hay que proteger a los ciclistas. Al menos sobre Palmas tendremos que tener una ciclovía, aunque tuviera que subir a Palmas, que es más vuelta, pero si hay una ciclovía pues lo voy a hacer porque voy a tratar de cuidarme siempre lo más posible.

Tres. Soy empresaria desde hace 30 años. Creo que el gran problema hoy es la parte económica: que la gente pueda tener un empleo digno. Ahorita vengo de la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde anunciamos becas para mujeres en plataformas de Google. Estas becas ayudan a las mujeres a tener competencias digitales, que les permiten tener un mejor ingreso.

Necesitamos certificar a las mujeres en otro tipo de competencias, ya no solo esas cosas clásicas de cultura de belleza, corte y confección, cocina. No. Podemos capacitar a las mujeres en competencias digitales y que sean las mujeres las grandes detonadoras de estas nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones en la Ciudad de México.

Para mí, el tema más importante es: como empresaria, tengo muy claro, que hay que reducir la brecha de desigualdad pero, para hacerlo, hay que generar riqueza y esa riqueza la redistribuyen. Sí, hay que dársela a los que menos tienen, pero si no hay impuestos que capturar, si no hay empresas, no hay 3% de nómina que cobrar, no hay ISR que cobrar, pues entonces la ciudad se empobrece. Se empobrecen los empleos y la gente tiene que emigrar a otros estados.

La ciudad tiene una gran oportunidad en economía circular. Todo Iztapalapa, de alguna manera, se dedica de manera informal a la economía circular. Pero lo podría hacer de manera eficiente con tecnología y que la gente pudiera vivir de la recuperación de residuos, pero no con pedacitos de dádivas, no, sino de verdad industriales dedicados a la economía circular.

Entonces, en el sur de la Ciudad: la salud, la economía circular, la agricultura, en estas delegaciones que tienen vocación de agricultura como Xochimilco. Obviamente en todo el Centro la parte turística y toda la parte del norte el nuevo tipo de industria. En ese sentido, creo que tengo una propuesta bastante interesante para la ciudad.

La seguridad juega también un papel muy importante. ¿Es la CDMX una de las ciudades más seguras del mundo, más que Nueva York?

– El problema, y existe una gráfica al respecto, es que al comparar los primeros 40 meses de gobierno de cada administración (Ebrard, Mancera, Sheinbaum), a la que más mal le va es a Claudia. Es como los homicidios del sexenio, que son 120 mil y en el sexenio de Calderón en su totalidad fueron 120 mil.

Cuando comparas, la Ciudad de México venía de una incidencia delictiva brutal y por eso sentimos que vamos bien, pero aún el número de homicidios son muy altos, o sea, no es para nada echar las campanas al vuelo. Sí, claro que los han reducido. ¡Qué bueno! A mí me tocó cuando fui delegada un incremento de homicidios. Creo que a Mancera se le salió de control la estrategia de seguridad y ahora Claudia pues ha vuelto a los niveles que se tenían cuando llegó a Mancera, entonces está bien.

Yo creo que eso hay que celebrarlo, pero no podemos decir que esto está bien. No podemos decir que es maravilloso cuando sabemos que hay extorsión, cuando sabemos que hay cobro de piso en los antros, que las narcotienditas están a todo lo que dan. Cuando sigue la extorsión telefónica a los vecinos, cuando sigue el asalto en transporte.

Entonces, va bien y eso hay que celebrarlo y hay que seguirlo haciendo bien. Bien Harfuch, pero yo estoy convencida que hay que retomar la justicia civil. El tema de justicia civil, que es algo que en la Ciudad de México no se ha hecho nunca con el rigor que se requiere: el vecino que tira basura, el vecino que se pone en doble fila, el que aparta lugares, el que sale con su perro a pasear sin correa, el que se pone a beber o a vender micheladas en la calle. Todo eso es una falta cívica, pero como los jueces cívicos simplemente cobran el moche, la persona reincide.

Aquí coincidió conmigo el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de que necesitamos trabajar la justicia cotidiana y esa es la cívica. Muchos de los delitos menores hacen que lleguemos a delitos mayores.

Cuando llegué a la Miguel Hidalgo parecía una cantina. En la colonia Tlaxpana se vendían micheladas por todos lados. ¿Qué pasaba? Que a ciertas horas de la noche empezaban los homicidios, porque ya borrachos se sacaban la pistola o se sacaban el cuchillo. Entonces, al momento de prohibir que se alcoholicen en la calle, disminuye la posibilidad de conflictos entre las personas por estar en estado de ebriedad. Esto es algo que sí se puede hacer y que puedes evitar.

Y son pequeñas acciones, como contaba usted sobre cuando la multaron en Glasgow, Escocia, por no estacionar bien una bicicleta.

– Yo llegué a Glasgow y renté una bicicleta pública. Dejé mi tarjeta de crédito, por supuesto, y en la estacioné donde vi un montón de bicicletas. Nunca vi que dijera estacionamiento de bicicletas. Yo creo que habíamos muchos turistas en la Cumbre de Cambio Climático y asumimos que ese era el lugar para estacionarla. En la noche que me llega mi cargo de 20 libras esterlinas. ¡Me dolió hasta el codo! ¡Casi 500 pesos! Al día siguiente busqué en la aplicación cuál era el lugar para estacionar la bicicleta.

Los vecinos no querían las bicis sin anclaje porque se quejaban justo de eso, de que todo mundo las dejaba donde quería y yo les decía: “pues se les puede multar”. Obviamente no les gusta, pero si te multan no lo vuelves a hacer.

Lo mismo tendrás que hacer (por ejemplo, esto fue muy sonado cuando fui delegada) con la vecina que tiró basura y que Arne se la quiso llevar al cívico, aunque iba con un niño. Se hizo un escándalo porque ese basurero tenía 20 años. Había ratas, mosquerío. Todo el mundo iba ahí a poner la basura y la pobre señora (que vivía en ese edificio en el primer piso) no aguantaba la pestilencia y es la que nos decía “Delegada, llévesela”. Fue hasta este caso que todos los vecinos tomaron conciencia de que eran parte de esa historia y se limpió ese basurero.

Otro basurero que se limpió fue el de el mercado de la Argentina: había colchones, había sillones había y había personas que tenían relaciones sexuales ahí, indigentes. Había gente que se iba a drogar y a emborrachar en ese lugar. Me costó mucho trabajo limpiarlo, ¿Cómo lo hice? Con la policía todas las noches y yo personalmente estaba ahí.

Como que a veces no nos gusta que la autoridad aplique la ley y nos enojamos con la autoridad, pero lo que está en el fondo es que tengas un mejor hábitat.

Yo sí sería una jefa de gobierno que metiera orden en ese sentido. Yo sé que a lo mejor, al principio, me van a odiar, pero después se darán cuenta lo que significa vivir sin mugre, sin basura, con tus áreas verdes podadas. Obviamente nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Es una cosa distinta y nos invita a la seguridad y nos invita a una mejor convivencia.

¿Xóchitl 2024?

– Sí, claro

Pero, ¿Cómo se ve en ese año y que está haciendo para llegar a ello? Y también preguntarle, ¿Cómo va la alianza en el tema de la Ciudad de México? Porque se escuchan muchas voces rumbo al 2024, pero la mayoría de Morena…

– Pues un poco por eso levanté la mano, también porque le habíamos dejado la plancha a Morena y a sus aliados. Estaban solitos, no había ningún jugador enfrente, al menos en la Ciudad de México…

No había portero...

– No. Entonces aquí en la Ciudad de México ya dijimos: “Sabemos de gente y hay alcaldes alcaldesas, hay otras senadoras”. Hay varios cuadros, todos brillantes, todos capaces, todos gente con el dominio de muchos temas.

Obviamente, cuando me veo en primer lugar, pues igual yo me imaginaba que estaba bien, pero no diría “yo estoy muy bien”. Seguramente me van a poner en último en una encuesta, ni me van a poner en otras que hagan porque -pues en esto hay gente que paga encuestas-. Yo nunca he pagado una encuesta. Nunca he pagado una encuesta de este tipo de “Ponme en primer lugar”. No lo haría porque es engañarte y me queda claro que ahí vamos muchos.

Lo que yo esperaría del partido de la Alianza, porque yo finalmente no tengo una militancia partidista en ningún partido, es que traten de poner a la persona que más posibilidades tiene de ganar.

¿Cuáles son mis características? Que soy ingeniera, que siga una mujer al frente de la Ciudad (eso me parece bastante bien) y ya fui delegada. No tuve escándalos como delegada de haberme robado el dinero o haber permitido violaciones al uso de suelo. Fui funcionaria federal y mi cuenta pública salió limpia. Hay un reconocimiento de mi trabajo en las comunidades indígenas muy claro, entonces esas son mis cartas credenciales.

Cada quien que ponga en la mesa sus cartas credenciales y pues que se escoja a la persona que pueda enfrentar a Morena con éxito. Yo estoy segura, por todo esto que he dicho, que Morena ya tiene que dejar la ciudad. Tiene 25 años (su grupo, no digo que como partido, pero son el mismo grupo) gobernando la ciudad y creo que es momento de darle entrada a una visión distinta de ciudad.

LOTERÍA CHILANGA

5 preguntas aleatorias… y muy chilangas, con Xóchitl Gálvez

Jugamos a la lotería con la senadora Xóchitl Gálvez de una manera muy peculiar. En cada casilla había una pregunta sobre la vida cotidiana de la capital, así como la política y otros temas aleatorios. Esto fue lo que nos contestó.

Lotería Chilanga. Conoce las preguntas y respuestas con la senadora Xóchitl Gálvez. (Ángel Cruz / Publimetro )

El Gorrito

Pregunta: Dos personajes que considera que han sido clave en la historia de la capital

Respuesta: Yo diría que pues los grupos de música… ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Chava Flores y no es personaje, pero yo creo que no podíamos entender a la Ciudad de México sin las pulquerías y los albañiles, que hicieron posible la construcción de la Ciudad. Muchos de Hidalgo, muchos del Estado de México, que con el pulque que hicieron que fuera lo que es la ciudad.

La Corona

Pregunta: ¿”Abrazos, no balazos” o “Nada por encima de la ley”?

Respuesta: Pues yo diría que nada por encima de la ley.

El Arpa

Pregunta: El momento más complicado que haya vivido en la Ciudad de México

Respuesta: Cuando un tipo trató de abusar de mí en Iztapalapa. Iba saliendo de mi casa, yo salía 05:30 horas a trabajar se me abalanzó. Yo me defendí con un cautín que traía en el morral, pero yo creo que es el momento más duro que viví en la ciudad recién que llegué.

La Bandera

Pregunta: ¿Hora pico en el Metro o tráfico en Insurgentes?

Respuesta: Pues ciclovía en Insurgentes en la bicicleta. Se lo recomiendo mientras ven a todos en el tráfico, ustedes van en su bici hechos la raya por la ciclovía. Gran éxito de la jefa de Gobierno. Es una ciclovía en la que yo creo que, mucha gente, cuando descubra que puede tener, a lo mejor se vienen en camión hasta el Metro Indios Verdes y de ahí bajar por la ciclovía.

El Diablo

Pregunta: Tres grandes retos que la Ciudad de México debe resolver

Respuesta: El agua, la movilidad y la economía