Javier Coello demandará a Lozoya por adeudo de 25 mdp; no descarta acciones en contra de Gertz

El exabogado de Emilio Lozoya Austin, Javier Coello Trejo, quien fue contratado por el extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex) debido a delitos relacionados con los sobornos de Odebrecht y la compra a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados, se pronunció después de la filtración de audios entre el fiscal Alejandro Gertz Manero y Emilio Lozoya Thalmann y aclaró que demandará a Lozoya Austin por un adeudo de 25 millones de pesos.

Coello Trejo dio a conocer a través de un comunicado que podría proceder en contra de Gertz Manero, después de que el encargado de la Fiscalía General de la República (FGR) lo descalificara por su estrategia de defensa en una conversación telefónica, donde lo calificó como un “bandido”, por su actuación y el amparo a favor del padre y hermano de Lozoya Austin, en junio del 2020.

“Yo no acepto dobles lenguajes eh, ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese... Ya no metas a ese cabrón enfrente, porque va a echar las cosas a perder, busca una gente decente que te defienda. Que se desista de inmediato porque así yo no juego eh”, se escucha a Gertz en la grabación.

Al respecto, Javier Coello indicó que existe un uso faccioso para la impartición de justicia, pues se encuentra al servicio de Gertz Manero; además, destacó que fungió como representante legal de la familia del fiscal.

“Quedo en absoluta libertad de analizar lo que jurídicamente puede proceder en contra de las expresiones vejatorias, denigrantes y abusivas con la que me trata en esa grabación el Fiscal General de la República, de quien fui su abogado, rescaté a su hermano, le presté servicios a su hija e incluso sigo siendo su apoderado, a pesar de que le solicité me revocara los poderes”.

En el documento, Coello Trejo explicó que el origen de su relación con Lozoya se remonta al 2017, año en que comenzaron a destaparse las tramas de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en diferentes naciones, que, pese a diferentes recursos jurídicos, le fueron dictadas ordenes de aprehensión a los familiares del entonces director de Pemex, por lo que recurrieron a tramitar amparos.

“El 16 de agosto de 2017, el licenciado ERLZ ( Lozoya) me otorgó, junto a diversos abogados de mi despacho, poder general para pleitos y cobranzas para defenderlo ante las acusaciones que enfrentaba, en relación con su función como director general de Petróleos Mexicanos”, precisó.

Lozoya Thalmann, pieza clave en cambio de abogado

Con respecto a la sustitución de Trejo Coello, detalló que se debió a un cambio de estrategia, presiones y la actuación de Lozoya Thalmann, quien sostuvo diálogo con Gertz Manero, sin informar a la defensa legal, hasta ese momento.

“Una vez que ERLZ fue detenido en el mes de febrero del año 2020 en España, se incrementó la tensión y el distanciamiento con el Sr. Lozoya Thallman ya que había una discrepancia total en la estrategia legal que mi despacho sugería y la que él quería seguir”.

Además, precisó que aún le deben por sus servicios 25 millones de pesos, algo que sería saldado mediante los derechos de un contrato, del que después le fueron revocados los derechos.

