Filtran llamadas de supuesta negociación entre Alejandro Gertz y el padre de Emilio Lozoya

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la república está envuelto en la pólemica luego de que se filtraran llamadas en las que supuestamente negocia con el padre de Emilio Lozoya los términos de su extradición de España.

En los audios difundidos por el periodista Carlos Loret de Mola la tarde de este jueves durante el programa “Así las cosas” en W Radio, el titular de la Fiscalía General de la República se escucha molesto con Lozoya Thalmann por haberse amparado una vez que el ex director de Pemex llegó a suelo mexicano.

“Me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon eh, es un error. Me lo acaban de notificar”, se escucha decir a Alejandro Gertz en primera instancia.

Ante el reclamo, el padre de Lozoya le pide disculpas a Gertz Manero, reconociéndo el error por haberse amparado. “Es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, lo hiceron sin la autorización nuestra... Por eso lo puse en orden ayer, te ofrezco una disculpa y lo voy a reiterar. Voy a meter orden acá”, aseguró.

Posterior a ello, el titular de la FGR le pide a Lozoya Thalmann cambiar de abogado, pues de no ser así, echaría las “cosas a perder”.

“Yo no acepto dobles lenguajes eh, ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese... Ya no metas a ese cabrón enfrente, porque va a echar las cosas a perder, busca una gente decente que te defienda. Que se desista de inmediato porque así yo no juego eh.

Finalmente, el padre del ex director de Pemex, le reitera que seguirá sus recomendaciones, pues “estamos muy agradecidos de ayer”.

Está muy claro, te pido nuevamente una disculpa, voy a meter orden acá, estamos muy agradecidos de ayer, trabajando sobre la orientación que nos indicaste, lo voy a hacer” sentenció.

Se filtran audios entre el subprocurador Juan Ramos López y el padre de Lozoya

En otros audios difundidos por la fuente citada, se escucha al subprocurador Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, aconsejando a Emilio Lozoya padre previo a la extradición de su hijo a México.

En la llamada, se escucha al subprocurador pidiendo unos documentos al padre de Lozoya con la finalidad de que “puedan estar preparados” para el juicio. Ante ello, Emilio Thalmann, agradece al subprocurador y al fiscal por la “paciencia” en el caso.

“Si hay algo que usted supiera hágame el favor de avisarme. Quedo a sus órdenes, le reitero a usted y al señor fiscal (Alejandro Gertz) la paciencia que nos tienen. Le mando un abrazo y nuevamente nuestro agradecimiento”, finalizó el padre del ex director de Pemex.

