Santiago Creel buscará la candidatura a la presidencia de México en 2024

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, dice estar preparado para encabezar la candidatura por la Presidencia de la República.

Durante un encuentro organizado por la agrupación política Confío en México, realizado en Guadalajara, Jalisco, Creel Miranda se dijo preparado y con la convicción y determinación para encabezar la candidatura rumbo a las elecciones presidenciales en 2024.

El legislador del PAN señaló que desea que Movimiento Ciudadano también se sume a un proyecto de gobierno de coalición y reconstrucción nacional, por lo que se encuentra en pláticas con el partido para aliarse y “derrotar a Morena” en 2024.

Creel Miranda dijo que “Lo ideal es la alianza completa, es lo que yo deseo y es en lo que voy a trabajar, pero con esa misma convicción quiero decirles que yo respeto la decisión de cada partido, y la respecto porque así debe de ser, eso es parte de la pluralidad, se vale pensar distinto”.

El panista enfatizó que Jalisco es importante para ganar la presidencia de la República, ya que en el estado se concentra el tercer padrón del país, con alrededor de seis millones de votantes potenciales.

“Aquí tenemos que ir todos, necesitamos a todas las organizaciones de la sociedad civil, a todas, aquí no sobra nadie”

Sobre sus propias aspiraciones, Creel Miranda señaló que se encuentra preparado y “con la experiencia, la decisión y la convicción de encabezar este proyecto y llevarlo al punto de un gobierno de coalición y de reconstrucción nacional”.

Y recordó que la decisión “depende de los militantes en primer lugar del partido, los militantes de los partidos que finalmente se sumen a este proyecto, y finalmente el pueblo de México.

“Si a mí no me alcanza, porque soy un hombre realista, si a mí mi capital no me alcanza, yo me sumaré a quien sí le alcance, sea hombre o mujer. Para mí lo importante es el proyecto de Va por México”.

