AMLO reprueba el cateo de la Fiscalía de Campeche a la casa de Alito Moreno

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina reprobó el cateo que realizó elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche en la casa de Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante su conferencia matutina de este martes 5 de julio, el titular del Ejecutivo reaccionó al cateo que la FGE realizó a un inmueble ubicado en Lomas del Castillo perteneciente al líder del PRI.

“Mi inconformidad por la forma en que se llevó un procedimiento judicial en Campeche, habló de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del presidente del PRI, ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento. No es digno, no se puede humillar la dignidad de las personas”, aseguró

El titular del poder ejecutivo dijo no estar de acuerdo con el procedimiento que emprendió la Fiscalía de Campeche, pues lo catalogó como algo “indigno”.

“No estoy de acuerdo con eso. Se debió de haber hecho sin la propaganda. De eso que quede constancia. No estoy defendiendo al señor, estoy diciendo que eso no debe prevalecer en un país democrático y respetuoso”.

Además, comparó el cateo a casa de Alito, con la filmación del interior de las casa de Sadam Huseín, dictador iraquí.

“Tengo dos cosas bien presentes, cuando Televisa entró con cámaras por gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos, a la casa de Saddam Hussein, y un reportero famoso mostró cómo vivía, y se hizo todo un espectáculo. Y recientemente lo que le hicieron a Evo, que igual entraron a su domicilio y grabaron todo para degradarlo, además con pintas racistas”, señaló.

Cabe mencionar que tras el cateo a su domicilio en Campeche, el dirigente del PRI anunció que emprenderá una gira para denunciar al Gobierno de López Obrador ante instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).