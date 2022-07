Montadeudas se apoderan de tu vida en solo 15 segundos; así operan

Los Montadeudas emplean un modus operandi muy sutil, conformado por ocho trampas: desde la pesca de necesitados, hasta el robo de identidad; que se activan cuando alguien instala una de sus 130 apps fraudulentas de créditos exprés.

Sus tácticas son tan eficientes que, en menos de 15 segundos, los usuarios entregan información personal, bancaria y laboral; además de los contactos de sus clientes y fotos familiares o videos íntimos guardados en teléfono.

Todo ello bajo la promesa de dinero rápido, sin comprobantes de ingresos o consultas al Buró de Crédito; aunque esto signifique entregar parte de su vida o quedar atrapado en, al menos uno o dos meses de acoso cibernético y extorsión.

Las víctimas, los especialistas y las autoridades coinciden esta descripción engloba los puntos clave y más graves del nuevo formato de las bandas ligadas al sistema de extorsión y fraude de los Montadeudas.

Aunque, todos los aludidos también advierten que dichas prácticas están en constante evolución y sus tácticas se irán ajustando, porque los fraudes cometidos a través de las apps son un modelo de negocio para el crimen organizado.

Usuarios entregan todo sin pensar

El oficial de la Policía Cibernética de la Ciudad de México, Eduardo Portillo, explicó a Publimetro que el gran problema –con los Montadeudas– está en que las mismas personas son quienes dan los “permisos y accesos” que necesitan los defraudadores para apoderarse de sus datos personales y bancarios.

“El principal problema es que ellos, al descargar las apps, no leen los términos y condiciones. La app les dice ‘me das acceso a tus contactos, me das acceso a guardar tus fotografías, me das permiso a tus videos’ y, rápidamente, dan aceptar, aceptar, aceptar... aceptar.

“Y, con todo esto, también puede presentarse el robo de identidad, porque con estos datos puedes crear un perfil falso y solicitar un crédito a tu nombre; ya que estos delincuentes piden documentos como el INE, pasaporte, acta de nacimiento y comprobante de domicilio”, comentó.

Sobre el modus operandi, el oficial de la Policía Cibernética señaló que “espantar” e intimidar son las armas principales de los Montadeudas y, en casos extremos, se valen de mensajes en redes sociales donde anuncian que las hijas, la esposa u otros familiares ofrecen trabajos sexuales para liquidar la deuda.

“Obviamente, al sentirse amenazadas, las mujeres dicen ‘no quiero pase esto’ y, sólo con esto, los obligan a las personas a pagar. Ellos les dicen: ‘si no quieres que difunda esto, entonces paga”.

“Dar acceso a tus contactos, archivos, fotos y videos no tarda más de 10 o 15 segundos; pero la necesidad de dinero que dejó la pandemia, la inflación y la avaricia de tener dinero fácil, hace que pierdas la dimensión del problema”. — Carmen Mora, psicóloga conductista

Las ocho trampas de los Montadeudas

Los defraudadores aprovechan la necesidad de dinero, para robar datos personales y bancarios. (Dreamstime)

De acuerdo con las declaraciones de las víctimas, reportes de la Policía Cibernética de la CDMX y denuncias registradas en el Portal de Fraudes Financieros de la Condusef, estas son las ocho trampas detrás de las estafas de los Montadeudas:

1. Pesca de necesitados

Los Montadeudas ofrecen créditos sin comprobantes de ingresos, a 91 días y con pagos semanales. Sus apps están Play Store o Apple Store y, para no levantar sospechas, se mezclan con otras aplicaciones financieras que aparecen en los buscadores web.

2. Acceso y permisos

Una vez instaladas, las apps de los Montadeudas piden ¡permisos! y más ¡permisos!, para tener acceso a contactos, llamadas, galerías y documentos. La mala noticia, es que 90% de las víctimas no tardan más de 10 o 15 segundos en entregar todo.

3. Colecta de datos

Te solicitan una imagen de la credencial del INE o pasaporte, CURP, cuenta bancaria y, hasta acta de nacimiento; llenas un formulario y, en segundos, recibes un depósito, al que ya le descontaron: comisión por uso de la plataforma, intereses de 300% o 500% y otros cargos.

4. Pagos anticipados

La mayoría realiza pagos semanales, pero al tercer día comienza el acoso: “paga”, “paga”, “paga” y, si no lo haces, te llaman, envían mensajes y te amenazan; hacen montajes con tus fotos que roban de tu cel y te boletinan como defraudador o ladrón en tus propias redes sociales.

5. Acoso cibernético

Si no cedes y pagas de inmediato, buscan a tus contactos de Facebook y WhatsApp, les dicen que están registrados como aval y los amenazan para que paguen; advierten que conocen la ubicación de tu familia y exigen la mitad del adeudo en plazos de 20 minutos.

6. Extorsión

En el último día del plazo, mandan videos donde grupos armados acatan y muestran como descuartizarán a quienes no pagan; envían hasta 300 mensajes por hora y, muchos, sacan más préstamos con otras apps o con familiares, con tal de librarse de la extorsión.

7. Deudas impagables

Cuando las víctimas creen que ya la libraron, los mensajes vuelven a intensificarse y, en ese momento se dan cuenta que los pagos hechos –de hasta 50% del adeudo original– solo eran para comprar una semana de prórroga y, que los descuentos iniciales también los debes.

8. Robo de identidad

Hay casos donde los defraudados son blanco del robo de identidad en créditos y compras promovidas por los Montadeudas; quienes usan todos tus datos personales para suplantar tu identidad ante bancos, instituciones y comercios.

