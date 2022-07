Exige regidor de Tijuana plan público para atender problema migratorio

La falta de protocolos de atención para la población migrante que llega a Tijuana, Baja California, aunado a la inexistencia de políticas públicas para su integración a la sociedad, están contribuyendo a la crisis humanitaria que se vive entre México y Estados Unidos, frontera que se ha convertido en el cruce más letal a nivel mundial, tras registrar mil 238 muertes en 2021, aseguró el regidor y presidente de la Comisión de Bienestar Social de Tijuana, Juan Carlos Hank Krauss.

Al respecto, la Ley de Migración establece que a la Federación le compete la mayor parte de la regulación y gestión del fenómeno migratorio en México, siempre dentro del “marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos”. No obstante, los municipios atienden diariamente los flujos migratorios con criterios que no son uniformes, lo que se refleja en una mala actuación ante el fenómeno.

Desde el momento en que llegan los migrantes a Tijuana, el municipio ofrece una solución temporal, que es darles albergue para que no estén en condición de calle, pero la realidad es que no es suficiente. Hacen falta políticas públicas federales para poder integrar a los migrantes a la sociedad y darles la oportunidad de vida que buscan. Si no logran cruzar a Estados Unidos, deberíamos poder garantizarles eso en nuestro país.

— Declaró Juan Carlos Hank.